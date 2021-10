Brandenburg: »III. Weg« plant wohl Grenzaktion

Berlin. Die faschistische Kleinpartei »Der III. Weg« ruft offenbar zu »Grenzgängen« genannten Patrouillen an der brandenburgisch-polnischen Grenze auf. Konkret beworben werde in Parteikanälen eine Aktion für das kommende Wochenende, die Nacht von Sonnabend zu Sonntag, im Großraum Guben. Das berichtete der Journalist Julius Geiler am Montag per Kurzbotschaftendienst Twitter. Geiler zufolge sollen Unterstützer der Neonazipartei unter anderem mit Stirnlampen, Nachtsichtgeräten und Handschuhen ausgerüstet erscheinen. »Offenbar kam es in den vergangenen Tagen bereits zu ähnlichen Aktionen«, so der freie Journalist weiter. Es bestehe die reale Gefahr, dass paramilitärische Neonazieinheiten illegale Abschiebungen bereits eingereister Geflüchteter, sogenannte Pushbacks, planen. (jW)