Theaterprojekt zum NSU-Terror

Christian Ditsch / imago Das ganze Ausmaß der Verbrechen des Neonaziterrornetzwerks bleibt bis heute unaufgeklärt. Demonstration in Gedenken an die Opfer (Berlin, 11.7.2018)

Die Mordserie des rechtsterroristischen Netzwerks »Nationalsozialistischer Unter­grund« (NSU), der sich vor zehn Jahren selbst enttarnte, wird von diesem Donnerstag an bundesweit von Theatern und kulturellen Institutionen aus 15 Städten zum Thema gemacht. Das Motto: »Kein Schlussstrich«. Das Projekt soll bis zum 7. November laufen. Im Fokus stehen dabei vor allem die Perspektiven der Opferangehörigen und Migrantengemeinschaften. Zu den Vorhaben, mit denen etwa das Volkstheater Rostock in den Dialog mit Menschen kommen will, zählt ein Gedenkspaziergang zum Tatort des Mordes an Mehmet Turgut, der 2004 in Rostock-Toitenwinkel erschossen wurde. Im Stadtteilzentrum in Toitenwinkel tritt auch die Tanzcompagnie des Volkstheaters auf. Inhalt der Uraufführung von »Life Letter 2« sind Erzählungen von Migrantinnen.

Ein Großprojekt, das die Partnerstädte verbinden werde, sei das Oratorium »Manifest(o)« des Komponisten Marc Sinan, sagte der Rostocker Dramaturg Arne Bloch laut Nachrichtenagentur dpa am Montag. Sinans »polytopisches Oratorium« vereint laut Internetseite zum Projekt »sieben an Schlüsselorten der Taten des sogenannten NSU aufgeführte Einzelperformances in einem abendfüllenden Werk«.

Insgesamt 14 Kulturhäuser beteiligen sich mit Inszenierungen bzw. einem künstlerischen Programm. Diese feiern entweder Premiere oder wurden wieder ins Programm aufgenommen, wie es auf der Internetseite heißt. Beteiligt sind unter anderen die Theater Chemnitz, das Dietrich-Keuning-Haus Dortmund, das Landestheater Eisenach/Meininger Staatstheater, Kampnagel Hamburg, das Theater Heilbronn, das Theaterhaus Jena, das Staatstheater Kassel, das Schauspiel Köln, die Münchner Kammerspiele und Real München e. V., das Staatstheater Nürnberg, das Theater Plauen-Zwickau, das Volkstheater Rostock, das Theater Rudolstadt sowie das Deutsche Nationaltheater und die Staatskapelle Weimar.

Der NSU wird in der Bundesrepublik für zehn Morde von 2000 bis 2007 verantwortlich gemacht. Im November 2011 waren Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt tot in ihrem Wohnwagen aufgefunden worden. Sie bildeten zusammen mit der später verurteilten Beate Zschäpe das NSU-Kerntrio.