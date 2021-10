»Wächst die Kriegsgefahr in Europa? Eine Analyse der aktuellen Lage – Herausforderungen für die Friedensbewegung«. Vortrag und Diskussion mit Joachim Wernicke (Militärtechniker). Heute, 20.10., 17 Uhr, Berlin, GEW-Haus, Ahornstr. 5. Anmeldung: bamamin@t-online.de. Veranstalter: AG Frieden/GEW Berlin

»Sündig, delinquent, unkontrollierbar«. Rundgang mit Wiebke Johannsen (Historikerin). Wir wollen uns über die Situation von Frauen im patriarchalen Recht sowie über historische und aktuelle Auseinandersetzungen informieren. Denn damals wie heute sind die Kämpfe und Probleme vielfältig. Heute, 20.10., 17 Uhr, Hamburg. Anmeldung mit Formular erforderlich: kurzelinks.de/RLS-Frauen-Recht. Veranstalter: RLS Hamburg

»Militarismus und Frieden in Lateinamerika und der Karibik«. Konferenz. Lateinamerika ist Teil des Militarisierungs- und Aufrüstungstrends in der Welt, der seit dem NATO-Gipfel in Wales 2014 weiter zugelegt hat. Das wird im ersten Teil herausgearbeitet. Außerdem werden Strategien gegen wachsende Militarisierung in Lateinamerika und mögliche Alternativen herausgearbeitet. Sonnabend, 23.10., ab 11 Uhr und Sonntag, 24.10., ab 9 Uhr, Frankfurt am Main, Gewerkschaftshaus, Wilhelm-Leuschner-Str. 69–77. Onlineregistrierung: https://bit.ly/3z3B8Ne (Zoom-Link), Vorortanmeldung: ­Frieden-und-zukunft@t-online.de. Veranstalter: Netzwerk Cuba u. a.

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.