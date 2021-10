Sudan: Premierminister beruft Krisenstab ein

Khartum. Nach tagelangen Protesten gegen die Regierung hat Sudans Premierminister Abdullah Hamduk einen Krisenstab einberufen. Das Gremium solle die »gefährlichste politische Krise« lösen, die das Land am Horn von Afrika seit dem Sturz des langjährigen Staatschefs Omar Al-Baschir 2019 erlebe, sagte Hamduk am Montag abend nach einer außerordentlichen Sitzung des Kabinetts. Hamduk rief Tausende von Demonstranten, die vor dem Palast der Republik in der Hauptstadt Khartum seit Sonnabend ein Sit-In veranstalten, zur Zurückhaltung und zum Dialog auf. (dpa/jW)