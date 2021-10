Ex-KZ-Sekretärin vor Gericht

Itzehoe. Im Prozess vor dem Landgericht Itzehoe gegen die ehemalige Kommandantur-Sekretärin eines faschistischen Konzentrationslagers hat die Angeklagte am Dienstag zu den Vorwürfen geschwiegen. Sie werde sich derzeit nicht äußern und auch keine Fragen beantworten, sagte ihr Verteidiger. Die 96jährige Irmgard F. wurde wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 11.000 Fällen angeklagt. Sie hatte nach Angaben der Staatsanwaltschaft von Juni 1943 bis April 1945 in der Kommandantur des Konzentrationslagers Stutthof bei Danzig (Gdansk) gearbeitet. Im KZ Stutthof und seinen Nebenlagern sowie auf den sogenannten Todesmärschen zu Kriegsende starben nach Angaben der für Naziverbrechen zuständigen Zentralstelle in Ludwigsburg etwa 65.000 Menschen. (dpa/jW)