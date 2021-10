Bundesländer steigern Kapazitäten für Erstaufnahme

Berlin. Mehrere Bundesländer stellen sich auf steigende Geflüchtetenzahlen ein. Berlin will fünf zusätzliche Unterkünfte mit zusammen 1.200 Plätzen eröffnen, wie Monika Hebbinghaus vom Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) am Dienstag der dpa sagte. Laut LAF wurden bis Ende September rund 5.000 neue Schutzsuchende registriert. In Brandenburg ist die Zahl im Oktober bisher auf über 2.000 gestiegen. Hessen plant, weitere Belegungsplätze zu schaffen. Derzeit sind dort rund 5.500 Menschen in der Erstaufnahme. Vor einem Jahr waren es etwa 3.300. Baden-Württemberg will die Kapazitäten um rund 800 Plätze ausbauen. (dpa/jW)