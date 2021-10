Dänemark verlängert Grenzkontrollen

Kopenhagen. Dänemark kontrolliert in den kommenden Monaten weiter seine Grenzen, meldete dpa am Dienstag. Die vorübergehenden Grenzkontrollen werden um sechs Monate bis zum 11. Mai 2022 verlängert – das hat die dänische Regierung vergangene Woche der EU-Innenkommissarin Ylva Johansson mitgeteilt, wie aus einem Brief von Justizminister Nick Hækkerup hervorgeht. Begründet wird der Schritt mit der anhaltenden Gefahr durch militante Islamisten und die organisierte Kriminalität. Gleichzeitig informierte Hækkerup Brüssel darüber, dass die im Zuge der Coronapandemie vorgenommenen Grenzkontrollen zum 25. Oktober aufgehoben werden. (dpa/jW)