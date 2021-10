Auf seine alten Tage

Frank Wenzel/Eibner/imago images

Am ersten Spieltag nach der Länderspielpause stand schon wieder ein »alter Herr« (mit Verlaub, ein Fußballerleben ist begrenzt) im Fokus des Spielgeschehens. Einer, der seit acht Jahren kein Tor geschossen hatte, bis ihm vor zwei Wochen in der Partie Magdeburg gegen Türkgücü (4:0) mit dem 1:0 sein erstes Drittligator überhaupt glückte: Alexander Bittroff, 33 Jahre alt. Nun verlangt man von einem Linksverteidiger keine Torjägerqualitäten, sein Job ist vielmehr, Tore des Gegners zu verhindern und mit Bällen aus dem eigenen Strafraum die eigenen Angriffskräfte ins Spiel zu bringen. Dennoch haben offensiv ausgerichtete Abwehrspieler nicht nur das überraschende Momentum auf ihrer Seite, sondern ihre direkten Gegenspieler, Stürmer oder Außenläufer, sind zumeist unbedarft im Verteidigen, oft gar nicht vor Ort. Wie die Position von Verteidigern zu interpretieren ist, zeigte das italienische Traumduo Georgio Chiellini (36) und Leonardo Bonucci (34) bei der letzten WM: hinten alles paletti und vorne plötzlich primavera.

Einen zweiten Frühling scheint auch Alexander Bittroff zu erleben. Zunächst geriet sein Team letzten Sonnabend in Meppen durch den Exbremer Ole Käuper allerdings in Rückstand. Keine drei Minuten später zirkelt Tausendsassa Baris Atik einen Freistoß präzise in den Strafraum, wo Bittroff sich aus der Bewegung perfekt in die Höhe schwingt und den Ball per Kopf im oberen linken Eck versenkt. Auch am zweiten Tor der Magdeburger ist Bittroff beteiligt, wenn auch indirekt. Wieder Freistoß Atik, doch diesmal pariert Torwart Erik Domaschke mit der Faust vor dem Außenverteidiger, der kraft seiner Anwesenheit im Fünfmeterraum den Radius Domaschkes einschränkt, so dass der eher kleine Jason Ceka den Abpraller aus gut siebzehn Metern ins leere Tor köpfen kann. »Alles regelkonform«, feixte Dresdens Torwartlegende Benny Kirsten als Komoderator beim MDR. Die Aura von Schlitzohr Chiellini umgab forthin Bittroff, genannt Eisenfuß, der den Rest der ersten Halbzeit seinen eigentlichen Job sorgsam erledigte.

Das Spiel blieb auch danach aufregend und ausgeglichen. Meppen konterte sich gewandt immer wieder vor das Magdeburger Tor, der FCM ließ seinerseits Chancen liegen. Dann fiel der Ausgleich nach dem Muster des Führungstores, diesmal mit Käuper als Vorbereiter und David Blacha als Schütze. Doch Magdeburg gab nicht auf. Atik versuchte, sich immer wieder durch die Emsländer Abwehr zu wurschteln. Dann Eckball Atik, den Connor Krempicki per Kopf verlängert. Auf Bittroff, der die Kugel irgendwie volley mit dem Spann erwischt und in der 88. Minute zum Sieg in den Kasten knallt. Nach Abpfiff wurde Bittroff als Matchwinner gefeiert. »Dass ich das auf meine alten Tage noch erleben darf«, strahlte ein glücklicher junger Mann als Tabellenführer in die Kamera.

Was sonst noch geschah: Halle spielte zu Hause herausragend, aber ohne Glück gegen Saarbrücken (2:3), und Kaiserslautern machte da weiter, wo es zuletzt aufgehört hatte (3:0 gegen Freiburg II).