KPA/ United Archives/imago images Der Irak-Krieg-Befürworter Bruce Willis sorgt mal wieder für Recht und Ordnung in »16 Blocks«

16 Blocks

Jack Mosley soll den Gauner Eddie Bunker ins Gericht begleiten, wo er als Kronzeuge aussagen soll – gegen Polizisten. Die angeklagten Cops versuchen alles, um den gefährlichen Zeugen unschädlich zu machen. Auf der kurzen Wegstrecke von nur 16 Blocks entwickelt sich eine beachtliche Verfolgungsjagd durch New York. Solide mit Bruce Willis. USA/BRD 2006.

Kabel eins, 20.15 Uhr

Was tun gegen Landflucht?

Wie Menschen für ihr Dorf kämpfen

Schnell weg aus dem Moloch, dahin, wo dann auch alle wegwollen. Um der Landflucht vor Ort entgegenzuwirken, haben die Einwohner von Gottsbüren im Landkreis Kassel die Initiative »Dorfschatz« ins Leben gerufen. Die Mitglieder wollen u. a. die Fachwerkhäuser retten. So auch Heike und ihr englischer Mann David. Die beiden kamen vor drei Jahren nach Gottsbüren und sanierten ein 300 Jahre altes Fachwerkhaus. Neben drei Ferienzimmern soll dort ein echt britischer Pub entstehen. Einen Versuch ist das wert. Wenn es dort auch Ahle Worscht gibt. BRD 2021.

HR, 21.00 Uhr

Auf dem Trockenen

Wie Großkonzerne unsere Wasserressourcen ausbeuten

Vom Essen zum Trinken: Die Methoden großer Mineralwasserproduzenten in Vittel, Volvic oder Lüneburg stehen schon länger in der Kritik – denn das lebensnotwendige Wasser wird knapp. Die Dokumentation zeigt, wie dreist manche Unternehmen politische Entscheidungen beeinflussen und wie betroffene Bewohner sich wehren. BRD 2021.

Arte, 21.10 Uhr

Weltbilder: Im Fjord der Lachse

Norwegens Geschäft mit unserem Lieblingsfisch

Der Appetit auf Lachs ist längst größer als die Wildbestände hergeben. In Deutschland ist der atlantische Speisefisch aus Norwegen am beliebtesten. Mittlerweile stammt jeder zweite Lachs aus Aquakulturen. Seit Jahren kritisieren Umweltschützer die Zuchtmethoden in den Unterwasserkäfigen. Hilft Bio? BRD 2021

NDR, 23.30 Uhr

Das Stadt-Experiment. Eine Zukunft für Äthiopiens Bauern

Auf der Suche nach einem besseren Leben strömen jedes Jahr Millionen Menschen in die Städte, am stärksten nach Addis Abeba. Ein internationales Architektenteam und einheimische Bauern haben sich zusammengeschlossen, um sich dem Problem zu stellen. Wer Francesca Melandris Roman »Alle, außer mir« gelesen hat, wird da kritische Gedanken haben zur westlichen Hilfe. BRD/Schweiz 2021.

Arte, 23.45 Uhr