Nachschlag: Campus ohne Karriere

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa Von einem befristeten Vertrag zum nächsten: So sieht das Wegeleitsystem für die Karriere an Hochschulen aus

Allzu häufig lädt die Sendung nicht zum Weiterzuhören ein. Am Wochenende war es anders. »Campus und Karriere« nahm das neue Berliner Hochschulgesetz zum Anlass, um über die mehr als 90 Prozent prekär Beschäftigten an Unis zu sprechen. Das Gesetz sieht vor, allen Postdoktoranden unter bestimmten Voraussetzungen einen Anschlussvertrag anzubieten. Unileitungen und Professoren bringt das in Rage. Sofort nach der Promotion eine Dauerstelle? An der FU betreffe das ungefähr 380 Beschäftigte im Drittmittelbereich und noch mal so viele im Haushaltsbereich, gab Hochschulpräsident Günter Ziegler zu bedenken. Ist gute Wissenschaft dann überhaupt noch möglich? Am deutlichsten vermittelte Peter Hegemann, Professor für Biophysik an der Humboldt-Universität, was Status ist. Vom Auto aus rief er an und machte sich Luft. Das Gesetz sei »katastrophal«. Er sieht die »Konkurrenzfähigkeit der Berliner Universitäten in Gefahr«. Der Professor mit der Dauerstelle weiß: »Wer Wissenschaft machen will, geht immer ein Risiko ein.« (sk)