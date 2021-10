Eine seltene Sprache

Gerhard Leber/imago Vorsicht Wildwechsel: Finnisches Rentier auf Schotterpiste

Letzte Woche fand in Potsdam der »Prix Europa« statt. Als bestes Projekt in der Kategorie für digitale Audios wurde »Donate Your Speech« (Yle 2020) aus Finnland ausgezeichnet. Finnisch wird nur von etwa fünf Millionen Menschen auf der Welt gesprochen. Uninteressant für große KI-Entwickler. Den Rückstand bei der Spracherkennung soll das Spendenprojekt aufholen helfen. Als bestes Einzelstück unter den Hörspielen wurde die Produktion »Godcast« (Arte Radio 2020) von Klaire fait Grrr prämiert. In der rund viertelstündigen Satire versucht eine weibliche Göttin als Oberhaupt der katholischen Kirche, die Zahl der Austritte mit einem zielgruppenorientierten Podcast zu stoppen. Unter den Hörspielserien erhielt den Preis Ben Lewis für den sechsteiligen Politthriller »The System« (BBC Scotland 2021). Er dreht sich um einen »Incel«, der sich von einer extrem rechten, maskulinistischen Bewegung angezogen fühlt. Seine Schwester versucht, ihn zurückzugewinnen.

Nikolas Darnstädt verknüpft Homers Odyssee mit der lebensgefährlichen Überfahrt von Geflüchteten über das Mittelmeer in »Odyssee Mare Monstrum« (DLF/HfS »Ernst Busch« 2017; Di., 20 Uhr, DLF). In der Sendung »Inkasso Hasso« (Monaliesa/Corax 2021; Mi., 8 Uhr, FSK) wird über den »emanzipatorischen Gehalt von DDR-Frauenzeitschriften und ihre gesellschaftspolitische Rolle« diskutiert. Lorenz Schröter stellt die Frage »Wie gemein darf Literatur sein, Herr Lottmann?« (RBB 2017; Mi., 19 Uhr, und Sa., 14 Uhr, RBB Kultur). Er richtet sie an den Schriftsteller und Journalisten Joachim Lottmann, der auf dem Gebiet Popliteratur unterwegs ist.

Einen in der Zukunft angesiedelten Krimi gibt es mit Aline Benders und Alex Schaads »Das neue Vertrauen« (BR 2021; Mi., 22 Uhr, DLF Kultur) zu hören. Thema ist eine zunehmend akzeptierte digitale Überwachungskultur. Den Klängen von »nokogiribiki #082 - Ex!ePäng« (Do., 7 Uhr, FSK) sollte man trotz der frühen Stunde lauschen, unter anderem taucht auch Felix Kubin dort auf. Einen musikalischen Trip durch das New York des letzten Jahrhunderts unternimmt Markus Vanhoefer in »Swingin’ Harlem« (Fr., 19 Uhr, und Sa., 14 Uhr, BR-Klassik). Um das psychoanalytische Wissen Arthur Schnitzlers kümmert sich Johanna Schenkel in »Die Seele ist ein weites Feld« (WDR 2012; Sa., 12 Uhr, und So., 15 Uhr, WDR 3).

Aus Briefen und Gedichten von Emily Dickinson hat Kai Grehn das Stück »Mögen Sie Emily Dickinson?« (RB/DLF 2021; Sa., 14 Uhr, ORF Ö 1) gemacht. Die Komposition dazu kommt von CocoRosie. Das Porträt »Smilie« (DLF Kultur 2021; Sa., 18 Uhr, DLF Kultur) von Julia Illmer und Massimo Maio zeigt das »Leben auf dem Alexanderplatz«. Mit 60 Jahren deutsch-türkischem Anwerbeabkommen setzen sich Orhan Calisir und Lars Schweinhage in »Als Frau alleine nach Almanya« (RB 2021; Sa., 18 Uhr, Bremen Zwei) auseinander.

Weiterhin empfiehlt sich, top informiert zu bleiben mit dem »Antifainfo« (FSK 2021; Sa., 19.30 Uhr, FSK). Und ein hörenswertes Erlebnis bietet Clemens J. Setz’ »Flüstern in stehenden Zügen« (ORF/Schauspielhaus Graz 2021; Sa., 20 Uhr, SRF2 Kultur). Gute Frage, diesmal von Mathias Spahlinger: »wozu noch musik?« (SDR 1975; Sa., 22 Uhr, HR 2 Kultur). Die Nazikontinuitäten im Nachkriegsdeutschland nimmt die Literaturbearbeitung zu Helmut Lethens »Die Staatsräte« (SWR 2019; Sa., 23 Uhr, SWR 2) unter die Lupe. Die moderne Arbeitswelt untersucht das Hörspiel »Zersplittert« (SR 2014; So., 17 Uhr, SR 2 Kulturradio) von Alexandra Badea. Und Thomas Melle ist mit »Die Welt im Rücken« (SWR 2021; Ursendung Teil 1/2 So., 18.20 Uhr, SWR 2) präsent.