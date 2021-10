Regierungsauftrag

Joko/imago images Die weitere Ausweitung des Niedriglohnsektors ist für die Freunde einer »Ampel«-Koalition längst beschlossene Sache

Die Bundesrepublik, erläutert der Soziologe Stefan Lessenich am Sonntag, dem »Welttag zur Beseitigung der Armut«, im Deutschlandfunk, sei »vermögenstechnisch das ungleichste Land Europas«: Zehn Prozent der Bevölkerung verfügen hierzulande über 67 Prozent des Nettogesamtvermögens. Konkret bedeutet das: Eine wachsende Zahl von Menschen weiß nicht, wie Heizung, Strom und Essen bei rasant steigenden Mieten bezahlt werden sollen.

Im Monopolkapitalismus ergibt sich so etwas durch tatkräftiges Umverteilen von unten nach oben. Für die sorgen Bundespolitik und Kapitalverbände gemeinsam. Die FDP in einer Regierung garantiert, dass der Kurs gehalten und verschärft werden kann – je nach Kräfteverhältnis. Und damit sieht es gut aus. Gerhard Schröder und Joseph Fischer wirken mit ihrem 20 Jahre alten Abrissunternehmen an sozialstaatlichen Regelungen vergleichsweise museal. Was damals altgediente Sozialdemokraten zur Gründung der Partei Die Linke veranlasste und Millionen Wählerstimmen sicherte, kommt heute mit »Aufbruch« und »Erneuerung« daher. Das reimt sich nicht mehr auf »Niedriglohnsektor«, sondern auf »Digitalisierung« und industrielle »Transformation«. So werden im neusten Neusprech Krisen, in denen die soziale Frage drängend auf den Tisch kommt, geschönt: Unsicherheit und Absturz drohen in vielen industriellen Bereichen, von der schwelenden Überproduktionskrise der kapitalistischen Ökonomie zu schweigen. Sie kann sich jederzeit in einem »Krach« entladen. Da wird rasch aus Hartz IV ein »Bürgergeld«, was besagt: Der gesellschaftliche Ausschluss von bis zu einem Drittel der Bevölkerung ist zementiert.

Wenn Lindner am Montag in einem Gastbeitrag für die FAZ verkündet: »Die FDP bleibt Anwalt der bürgerlichen Mitte«, dann beschreibt das die entscheidende Rolle seiner Partei und seine eigene in der künftigen Regierung hinreichend vage und gleichzeitig genau – er bestimmt, wie die Verteilungskämpfe entschieden werden.

Eine Andeutung, was das heißen wird, stellte die FAZ am Montag in ihrem Wirtschaftsteil zusammen: Die Erhöhung des Arbeitslosenbeitrags ist für 2023 bereits gesetzlich festgelegt, die Rentenversicherung wird im selben Jahr steigen, die Krankenkassen benötigen im kommenden Jahr sieben Milliarden Euro zusätzlich. Hinzu kommen wachsende Mieten und Energiekosten. Zwölf Euro Mindestlohn sind angesichts dessen dringend nötig und in der Tat nur ein Minimum.

Selbst dieses für sich genommen vernünftige Vorhaben illustriert auf seine Weise den Auftrag der kommenden Regierung: Dieses Land muss das »ungleichste« Europas bleiben – ohne Rebellion wie gegen Hartz IV oder französische »Gelbwesten«. Das ist die Voraussetzung fürs deutsche Wirtschaftsmodell, für Vormachtstellung auf dem Weltmarkt und in der EU, d. h. auch für jederzeit abrufbare Aggressivität nach außen.