Blut auf Plastik

Youngkyu Park/Netflix via AP KInderspiele auf Leben und Tod

Ganze 456 Besitz- und Perspektivlose erhalten die grausame Chance, auf einer unbekannten Insel in einer Reihe von Kinderspielen gegeneinander anzutreten, den Gewinner erwarten 4,6 Milliarden Won (ca. 30 Millionen Euro), die Disqualifizierten erwartet der Tod. Jeder Mensch ist 100 Millionen Won (ca. 72.000 Euro) wert, der Gesamtgewinn akkumuliert sich aus 455 tödlichen Disqualifikationen. Das ist die Story der bislang erfolgreichsten Netflixserie »Squid Game« aus Südkorea, die am 17. September mit neun Episoden startete und bereits in 90 Ländercharts auf Platz eins war.

Entsprechend groß ist der mediale Hype um die »blutige Kapitalismussatire« (Der Spiegel) oder »böse Parabel auf den Kapitalismus« (Stuttgarter Zeitung) beziehungsweise »Allegorie der kapitalistischen Hölle«, als die das sozialdemokratische Magazin Jacobin die Serie begeistert einordnet. »Kinderspiel oder Kapitalismuskritik?« fragt die Neue Zürcher Zeitung schon kritischer, während »Die Zukunft«, das Sci-Fi-Portal des Heyne Verlags, nur »Kapitalismuskritik auf Teletubbies-Niveau« erkennt.

Über das kritische Potential von »Squid Game« herrscht Uneinigkeit, klar aber ist: »Kapitalismuskritik« sells. Dass »Netflix« kein besonders geeigneter Financier und Produzent und das Heimkino (daher) auch nicht der beste Ort ist, um auf Basis einer grellbunten Blutorgie die bestehenden Besitz- und Machtverhältnisse ausreichend kontrastreich zu analysieren, gar revolutionäres Potential zu schöpfen, dürfte auch mäßig kritischen Geistern bereits eine Binse sein. Was sagt uns die Serie also über diese Verhältnisse im Kapitalismus? Warum darf sie das überhaupt? Und weshalb erinnert man sich nach ihrem Konsum vor allem an Blutkaskaden auf buntem Plastik, durfte aber kaum etwas über die den Blutdurst der die Plastikscheinwelt bedingenden Kausalitäten erfahren?

Eine Allegorie des Kapitalismus soll »Squid Game« zweifellos sein. Die Zumutungen der Konsum- und Wettbewerbswelt werden im Mikrokosmos der Spiele um Leben und Tod drastisch überzeichnet dargelegt. Erwachsene Menschen – die sich dem nicht nur in Südkorea unverzeihlichen Vergehen der Besitzlosigkeit schuldig gemacht haben – spielen, sie haben keine Wahl – oder doch? – das unheitere Spiel Überleben im Endzeitkapitalismus. Fazit: Die kapitalistische Verwertungslogik ist eine absurd grausame, die über Leichen geht. Dass man diese Wahrheit einem weltweiten Millionenpublikum via »Netflix« präsentieren kann, liegt zum einen schlicht am kommerziellen Erfolgsrezept »maximal pervertiertes Sozialexperiment plus Prise Sozialkritik«, wie es bei den cineastischen Vorläufern der »Tribute von Panem«-Reihe, dem »Saw«-Franchise oder bei »The Purge – Die Säuberung« und dessen vier Sequels bereits sehr lukrativ angewendet wurde. Zum anderen daran, dass die Botschaft völlig gefahrlos in die Wohnzimmer gesendet werden kann, da sie so grell und grausam wie harm- und belanglos verpackt die Konsumenten erreicht. Dafür sorgt seit jeher und zuverlässig die Kulturindustrie, die sich das kritische Potential der Kunst aneignet und absorbiert, alle Unebenheiten nivelliert und sie zur Massenware formt.

Folglich kratzt »Squid Game« lediglich an der Oberfläche seines Sujets, überwältigt visuell, unterfordert intellektuell. Am Ende, so lehrt uns die Serie, steckt hinter der ganzen perversen Sache um das Geld aber sowieso nur ein phantastisch reicher, gelangweilter Greis, der nicht nur böse, sondern auch ein bisschen sympathisch und vermutlich eh bald tot, auf jeden Fall aber undurchschaubar und sehr wahrscheinlich »too big too fail« ist. Eine Botschaft, mit der die Besitzenden aller Länder und auch »Netflix« gut und gerne leben können.