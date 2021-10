»Köpi«: Gericht macht Weg für Räumung frei

Christoph Soeder/dpa Polizisten greifen Teilnehmer einer Demonstration für den Erhalt des »Köpi«-Wagenplatzes an (Berlin, 9.10.2021)

Berlin. Das Berliner Kammergericht hat den Antrag der Anwälte der Bewohner des von Räumung bedrohten Wagenplatzes »Köpi« auf einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung am Mittwoch nachmittag abgelehnt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Anwaltskanzlei hervor, die jW vorliegt. »Wir halten diese Entscheidung für juristisch fehlerhaft, sehen aber auf Grund der Kürze der Zeit keine Möglichkeit mehr, weitere Rechtsmittel zu ergreifen«, heißt es darin. Es drohe nun die Beseitigung eines der letzten verbliebenen »unregulierten soziokulturellen Freiräume in Berlin«. Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner seien zudem von Obdachlosigkeit bedroht. Die auf Betreiben des Eigentümers geplante Räumung des Geländes an der Köpenicker Straße, die mit einem enormen Polizeiaufgebot durchgeführt und abgesichert werden soll, ist für Freitag vormittag angekündigt. (jW)