Zander in Dillsauce

Doris’ Vorschlag, unsere Wampe-Partei »Partei für Wohlstand, Anarchie, Migration, Privatjets und Erlebnisurlaub« zu nennen, stieß bei der Parteibasis auf Widerstand und wurde während der letzten Küchenversammlung abgewählt, er sei zu »epigonal«. Man habe es nicht nötig, den Sonneborn mit seiner Spaßpartei nachzumachen, und wir hätten ja jetzt wieder vier Jahre Zeit, um uns bis zur nächsten Bundestagswahl was Besseres auszudenken. Und wie käme denn überhaupt die »Tante vom Arbeitsamt«, also Doris, auf Anarchie, fragten einige Jüngere flegelhaft. Sie hatten Doris in der überfüllten Küche übersehen. Die reagierte entsprechend ungehalten: »Die Tante vom Arbeitsamt hat vielleicht nicht so viel Ahnung von Politik wie ihr Großmäuler, aber dafür von etwas, das dem einen oder anderen hier fehlt. Nämlich Arbeit!« konterte sie empört. Dann warf sie Udo einen vorwurfsvollen Blick zu, der die Anspielung bräsig überging und weiter in einem alten Buch von 1980 aus dem Henschel-Verlag schmökerte. Es trägt den gemütlichen Titel »Schauspieler erzählen über sich und andere«.

»Hör mal, Dorle, was Marlene Dietrich über Dill schreibt«, raunt er. Doris knurrt ungnädig. »In ihrem ›ABC meines Lebens‹ unter D zwischen Dietrich und Dostojewski: ›Dill: Das beste Gewürz, das ich kenne. Obligatorisch für Fisch, Pilze, Gurken, saure Sahne, Buttermilchsuppe, Salat, Dillsauce. Wer Dill so liebt wie ich, versuche ihn auf Bratkartoffeln. Es mag falsch klingen, schmeckt aber richtig.‹«

Zanderfilet in Dillsahnesauce an ­Bratkartoffeln mit Dill

Zwei Zanderfilets waschen und trockentupfen. Eine Zwiebel würfeln, ein Bund Dill waschen, trocknen lassen und die Fähnchen abzupfen. Die Zwiebelwürfel in einer Pfanne andünsten. Den Fisch mit Salz und Pfeffer würzen, in Mehl wälzen und kurz auf jeder Seite anbraten, dann mit Weißwein ablöschen. 200 g Sahne zugeben und einkochen lassen, bis die Sauce sämig ist. Zum Schluss den Dill zugeben und mit Zitronensaft abschmecken. Dazu Bratkartoffeln – mit Dill.

»Wer Dill so liebt wie ich …«, äfft Doris Udo nach. »Udo, du lenkst ab! Ich möchte, dass du dich bewirbst, du faule Socke. Ich hab dir doch gesagt, Sicherheitskräfte werden immer gesucht. Frontex wird seine Einsatzkräfte an den EU-Außengrenzen demnächst verdreizehnfachen! Deine Chance! Da kannst du wieder reisen, bist an der frischen Luft, lernst Land und Leute kennen …« Ich will’s kurz machen: Es kam zum Zerwürfnis, und zwar im Wortsinn. Zunächst dienten zwei Fleischtomaten als Protestverstärker, die völlig unverhältnismäßig von fünf Kaffeetassen mit Zwiebelmuster beantwortet wurden. Es folgten eine leere Grappaflasche und ein unansehnliches Ding aus grauem Steingut, dessen Flugbahn direkt durch die linke Küchenfensterscheibe führte (endlich lohnt sich der blöde Punkt »Glasbruch« in der Haftpflichtversicherung), sowie eine Flasche Spülmittel »ultra sensitiv«. Personen kamen nicht zu Schaden, was auch dem beherzten Eingreifen zweier noch anwesender ­Damen zu verdanken war, die sich selbstlos zwischen die beiden Streithammel warfen. Es war ein leidenschaftlicher Abend. Wir vermuten, es lag am Dill.