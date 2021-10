Miau vom Katzentisch

Annette Riedl/dpa Will hier jemand Elend verwalten? Klaus Lederer freut sich auf die kommenden Aufgaben (Berlin, 12.10.2021)

Während sich am Freitag die Bewohner der »Köpi« 2.000 Polizisten in den Weg stellten, beratschlagte die Spitze der Berliner Linksfraktion, welche Kröten sie sich in der kommenden Landesregierung servieren lassen will. Wieder mobilisiert der »rot-rot-grüne« Senat Bauland für Investoren – und wieder rollen Krokodilstränen: Die »Köpi« sei dem in der Hauptstadt herrschenden »Renditedruck« zum Opfer gefallen, beklagten Fraktions- und Landesgeschäftsführung. Der private Eigentümer habe vor Gericht die Räumung erwirkt, die »politisch nicht ausgehebelt werden kann«. Die Linke habe »alles versucht«, um den Polizeieinsatz abzuwenden.

Alles versucht? Hing Klaus Lederer am Freitag angekettet am Bauzaun? Stand Anne Helm auf den Barrikaden? Nein, der Widerstand der Regierungssozialisten sieht anders aus. Lange habe sich der Eigentümer offen dafür gezeigt, das Grundstück in eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft zu überführen. Kaufpreis, Kaufvertrag und Notartermin hätten bereits festgestanden. Doch »anstatt einen gemeinsamen Weg für alle Beteiligten zu suchen«, interessierte sich der Kapitalist nur für den schnöden Mammon und ließ den Deal platzen – alternative Wohnprojekte abzuräumen und Bürogebäude hochzuziehen, ist schlichtweg lukrativer.

Jetzt aber, schlussfolgert Die Linke, müssen Wohnungen den Spekulanten entzogen und in öffentliches Eigentum überführt werden. Bravo, Genossen! Die Möglichkeit bietet sich schnell. Der nächste Senat wird sich zum Volksentscheid »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« verhalten müssen. Der SPD-Hausökonom und Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher, gibt den Ton vor: »Jedes Gericht wird wohl solch generelle Enteignungen für verfassungswidrig erklären und stoppen.« Die Berliner Regierung werde dieses rechtliche Argument nutzen, um der Forderung nach Enteignungen ein Ende zu bereiten und diese Diskussion »hoffentlich ein für allemal zu beenden«. SPD und Linke unterscheiden sich in dieser Hinsicht nur in Nuancen. Die designierte Oberbürgermeisterin Franziska Giffey will den Volksentscheid einer »seriösen rechtlichen Prüfung« unterziehen. Für Linken-Landeschefin Katina Schubert muss die rechtliche Frage »genauestens abgewogen werden«. In den Koalitionsverhandlungen soll Die Linke das Bauressort bereits an die SPD abgetreten haben. Wenn man dem großen Bruder die Schuld zuweisen kann, fließen die Krokodilstränen leichter.

Eine Aufarbeitung der krachenden Wahlniederlagen wird auf die lange Bank geschoben. Auch in Mecklenburg-Vorpommern will Die Linke unter die Haube. Dort hat die Partei ihr Wahlergebnis seit 2011 mal eben halbiert. Doch die Parteistrategen sind unbeirrt: Jan Korte, stellvertretender Vorsitzende der Bundestagsfraktion, will »Spielräume der Regierungsbeteiligung nutzen, um die Partei als Motor für eine progressive Politik bundesweit erkennbar zu machen«. Es miaut am Katzentisch.