Hessen: Tarifabschluss für Landesbeschäftigte

Wiesbaden. In Hessen haben Gewerkschaften und Innenministerium eine Tarifeinigung für die mehr als 45.000 Angestellten des öffentlichen Dienstes erzielt. Die Landesbeschäftigten erhalten in zwei Schritten insgesamt vier Prozent mehr Gehalt, wie das Innenministerium am Freitag mitteilte. Hinzu kommen tausend Euro an Coronasonderzahlungen. Auszubildende und Praktikanten erhalten zweimal je 250 Euro. Ihr Gehalt steigt im August 2022 und 2023 um jeweils 35 Euro. Voll ausgebildete Lehrer steigen eine Entgeltgruppe höher ein. Erzieher erhalten eine Zulage. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 28 Monaten. (AFP/jW)