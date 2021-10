»Ampel« auf Gelb

Mike Schmidt/imago images Bewegen sich bei Inhalten und Kleidungswahl aufeinander zu: Die Spitzen von SPD, Grünen und FDP am Freitag in Berlin

Die Unterhändler von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP haben sich knapp drei Wochen nach der Bundestagswahl für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer Regierung ausgesprochen. »Wir sind davon überzeugt, dass wir einen ambitionierten und tragfähigen Koalitionsvertrag schließen können«, heißt es in einem gemeinsamen Papier zu den Ergebnissen der Sondierungen, das am Freitag veröffentlicht wurde.

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sagte nach Beratungen in Berlin, nach seinem Eindruck sei »ein Aufbruch möglich«, getragen von den drei Parteien. Scholz hob zudem als sehr »bemerkenswert« und »wohltuend« hervor, wie vertrauensvoll die Sondierungsgespräche verlaufen seien. FDP-Chef Christian Lindner sagte, er sei überzeugt, »dass es lange Zeit keine vergleichbare Chance gegeben hat, Gesellschaft, Wirtschaft und Staat zu modernisieren«. Grünen-Kovorsitzende Annalena Baerbock betonte, dass das Land »eine wirkliche Erneuerung« brauche und keinen »kleinsten gemeinsamen Nenner«.

Bei den Grünen soll sich mit dem Ergebnis der Sondierungen am Sonntag noch ein kleiner Parteitag befassen. Die FDP-Unterhändler wollen den Parteigremien am Montag die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen empfehlen. Der SPD-Parteivorstand segnete die Entscheidung noch am Freitag nachmittag ab.

Scholz nannte als wichtige gemeinsame Projekte unter anderem einen starken Ausbau der erneuerbaren Energieträger. Es gehe um die größte industrielle Modernisierung, die Deutschland seit 100 Jahren erlebt habe. Falls es zur Bildung einer »Ampel«-Regierung kommt, soll zudem der gesetzliche Mindestlohn im ersten Jahr auf zwölf Euro pro Stunde erhöht werden.

Wohl mit Rücksicht auf die Wahlversprechen der FDP hielten die Unterhändler in ihrem Papier fest: »Wir werden keine neuen Substanzsteuern einführen und Steuern wie zum Beispiel die Einkommen-, Unternehmens- oder Mehrwertsteuer nicht erhöhen.« Die notwendigen Zukunftsinvestitionen würden »im Rahmen der grundgesetzlichen Schuldenbremse« gewährleistet. (dpa/jW)