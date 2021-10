IG Metall warnt Stellantis vor Arbeitskampf

Frankfurt am Main. Die IG Metall hat den europäischen Autokonzern Stellantis vor einem Kahlschlag bei seiner deutschen Tochter Opel gewarnt. »Der Stellantis-Konzern sollte sich bewusst sein, dass ein massiver Konflikt droht, sollten Ausgliederungspläne und Produktverlagerungen umgesetzt werden«, erklärte der Bezirkschef der IG Metall Mitte, Jörg Köhlinger, am Freitag. In der vergangenen Woche waren unter anderem Pläne bekanntgeworden, die beiden Produktionswerke Rüsselsheim und Eisenach aus der deutschen Einheit Opel Automobile GmbH herauszulösen und Entwicklungskapazitäten nach Marokko zu verlagern. (dpa/jW)