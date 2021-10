Schwerin: SPD und Linkspartei zufrieden

Schwerin. Nach der ersten Runde der Koalitionsverhandlungen für eine »rot-rote« Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern haben die Spitzenvertreterinnen beider Seiten die positive Atmosphäre gelobt. Die Fraktionsvorsitzende von Die Linke im Landtag, Simone Oldenburg, sagte am Freitag: »Die Chemie stimmt.« Sieben Arbeitsgruppen für die einzelnen Politikfelder wurden den Angaben zufolge eingesetzt. Die Arbeit dort soll bereits am Wochenende beginnen. (dpa/jW)