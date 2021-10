Bundeswahlleiter bestätigt Endergebnis

Berlin. Bundeswahlleiter Georg Thiel hat das Endergebnis der Bundestagswahl vom 26. September bestätigt. Gleichzeitig kündigte er am Freitag in Berlin an, in den kommenden Tagen »weiter eingehend« zu prüfen, ob er Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl in einzelnen Wahlkreisen von Berlin einlegen werde. Gegenüber dem vorläufigen Ergebnis aus der Wahlnacht ergeben sich nach Thiels Angaben beim Zweitstimmenergebnis keine Änderungen. Allerdings gewinnt die CDU gegenüber dem vorläufigen Ergebnis ein Mandat über ihre Landesliste in Nordrhein-Westfalen hinzu. Zudem gab Thiel bekannt, dass der Anteil an Briefwählern im Vergleich zu 2017 von 28,6 auf 47,3 Prozent gestiegen ist. (dpa/jW)