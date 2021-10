Supermärkte können Ungeimpfte ausschließen

Wiesbaden. Die hessische Landesregierung hat es ermöglicht, nur noch Geimpften oder Genesenen den Zutritt im Einzelhandel zu gewähren. Supermärkte könnten dadurch ungeimpften Personen den Zugang zu Geschäften verweigern. Wie der Spiegel am Freitag berichtete, hatte die Regierung bestehende Coronaschutzverordnungen am Dienstag bis zum 7. November verlängert und dabei die »2 G«-Option auf den gesamten Einzelhandel ausgeweitet. Demnach sollen Abstands- und Maskenpflicht entfallen, wenn diese gewählt wird. Laut Spiegel online am Freitag besteht auch in Niedersachsen die Option eines »2 G«-Modells im Einzelhandel. (jW)