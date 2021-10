»Zapfenstreich abblasen«

AdoraPress/M. Golejewski

Aus Protest gegen den Großen Zapfenstreich der Bundeswehr vor dem Reichstagsgebäude sind mehrere hundert Menschen auf die Straße gegangen. Am Mittwoch abend hatte das Bündnis »Deutschland ist Brandstifter« zur antimilitaristischen Demo in Berlin aufgerufen. »20 Jahre Bundeswehr in Afghanistan bedeuten 20 Jahre völkerrechtswidriger Krieg ausgehend von deutschem Boden«, kritisierte das Bündnis in seinem Aufruf. Die BRD habe sich in dieser Zeit »als imperialer Player im NATO-Kriegsbündnis etabliert«. Der Bundeswehr-Einsatz im Rahmen der NATO-Mission sei »ein widerlicher Angriffskrieg« gewesen. Dieser habe für Millionen Afghanen »weitere Verarmung und Unsicherheit« mit sich gebracht. Die Demonstranten, die unter anderem am Checkpoint Charlie (Foto) vorbeizogen, forderten die Auflösung der Bundeswehr und »keine öffentliche Zurschaustellung des deutschen Militarismus«. Für den Kriegseinsatz gebe es »nichts zu danken«. (jW)