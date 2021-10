Arbeit ist das Zauberwort

Isabel Machado Rios / © 2016 Musiktheater im Revier Der Mensch für den Markt muss neu erschaffen werden – denn Arbeit ist des Glückes Seele, Arbeit ist des Friedens Hort!

Wer mit der Straßenbahn zum Musiktheater im Revier fährt, stößt bereits auf dieses allgegenwärtige Elend in Gelsenkirchen, der ärmsten Stadt der Bundesrepublik. Die Armutsquote liegt bei 26 Prozent. Von den 167.000 erwerbsfähigen Einwohnern geht nur die Hälfte einem festen Job nach, jeder vierte bezieht Hartz IV. Das sind die Statistiken, die auch in »Stadt der Arbeit« referiert werden. Der Titel gleicht einem ironischen Wink auf das langwährende Selbstverständnis dieser einstigen Zechenstadt, die lange von ihrem Malocherimage zehrte.

Der Theaterregisseur Volker Lösch und der Dramaturg Ulf Schmidt nahmen diese gesellschaftliche Realität zum Ausgangspunkt für das Musikstück, das sie gemeinsam mit 15 Gelsenkirchener Lohnabhängigen auf die Bühne brachten. Die Laiendarsteller kauern in kleinen Einzelzellen und tragen orangefarbene Anzüge, die an Sträflingsklamotten erinnern. Schließlich erzählen sie auch ausgiebig von den gesellschaftlichen Gittern, die ihnen von neoliberaler Arbeitsmarktpolitik beschert wurden.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Lösch dem Thema Armut und Arbeitslosigkeit widmet. Für dieses musiktheatralische Projekt in Gelsenkirchen, so der Untertitel, gab er den Akteuren keine Textvorlage. Stoff der Inszenierung sind ihre Biographien, die von Schikanen und Erniedrigungen durch das Jobcenter geprägt sind. Dort werden sie mit sinnlosen Maßnahmen oder noch sinnloseren Simulationen von Arbeit, die einer Buße gleichen, dressiert und gedrillt. Der Mensch für den Markt muss neu erschaffen werden – sofern er es mit sich machen lässt.

Stumme Gewalt

Das unternehmen die beiden uniformierten Fallmanager Petra (Gloria Iberl-Thieme) und Gerd (Glenn Goltz). Sie lassen diese »arbeitsmarktfernen Langzeitarbeitslosen«, »lustbetonten Systemverweigerer« oder »arbeitsmarktpolitischen Amokläufer«, die mit Nummern aufgerufen werden, entweder Kohle schaufeln, von einem Eimer in den anderen. Oder sie drücken ihnen einen absurd anmutenden Haufen zerknüllter Formulare für den Arbeitslosengeld-II-Antrag in die Hände. Eine Papier gewordene, stumme Gewalt der kapitalistischen Verhältnisse. Und immer wieder malträtieren sie die Erwerbslosen mit Schlagstöcken oder Elektroschockern.

Das ihnen abzuringende Einverständnis mit der »Agenda 2010« wird mit einer Nummernrevue glasiert. Adaptionen von Haydns Kaiser- und Eislers DDR-Hymne oder Beethovens »Ode an die Freude« beschwören, wie ehrenvoll es ist, für das Kapital zu buckeln. »Arbeit ist des Glückes Seele«, heißt es etwa (frei nach Heinrich Seidel, 1846–1906). Doch passt es nicht zu den Einzelgeschichten, die von den Laiendarstellern an diesem Abend erzählt werden, um die offizielle Ideologie der Leistungsgesellschaft mit der rauen Wirklichkeit der Lohnabhängigen zu konfrontieren.

Da beklagt sich Sylvia, eine gelernte Erzieherin, dass ihr Gehalt von der Kita vorne und hinten nicht reicht, weshalb sie genausogut Stütze beziehen könne. Oder Sabine, eine ehemalige Lehrerin, betrachtet sich als »politische Gefangene«, da sie sich gewerkschaftlich engagierte und prompt die Kündigung erhielt. »Du bist Beamte, du hast nicht politisch zu sein«, predigt der Fallmanager. Gerhard erzählt dagegen von den 40 Jobs, die in seinem Lebenslauf stehen, alle prekär, weswegen Obdachlosigkeit, Psychiatrieaufenthalte und Drogengeschäfte dazwischenkamen.

Nach der Pause

»Stadt der Arbeit« ist zugleich ein sozialkritisches Musical und wütendes Wachrütteltheater mit lautem Gebrüll und schrillem Gesang. Denn nach der Pause dieses dreistündigen Abends sind die Zellen abgeräumt. Die Hartz-IV-Insassen konkurrieren nun in einer Art Castingshow um einen Job. Alle legen eine Perfomance hin: von Entertainern, die ihre Kreativität bewerben, bis zum Radfahrer, der seine Leistungsfähigkeit demonstriert. Bis sich schließlich die 15 Arbeitslosen widersetzen und zu einem Klagechor formieren, um kollektive Alternativen zum Hartz-IV-Regime zu artikulieren: Warum keine Arbeitszeitverkürzung? Warum die Politik nicht der Arbeiterklasse überlassen? Denn, so raunt es am Ende durch den Saal: »Euer Arbeitsmarkt ist scheiße!«