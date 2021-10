Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dp Kultur blüht auch in kleinen Formaten: Marx-Bier aus Chemnitz

Als ich an der Rezeption arglos frage, wie man mit der Straßenbahn ins Zentrum kommt, antwortet mir das sächsische Naturell in voller Lautstärke: »Da gammor ja nimma ä Pfärd anbindn!« Schlagartig werden mir zwei Dinge klar: 1. dass ich mein Liliput-Wörterbuch »Sächsisch« von jetzt an immer bei mir zu tragen habe. Und 2. dass mir gerade die denkbar schärfste Antithese zum allgemeinen Jubel um die Europäische Kulturhauptstadt 2025 vorgetragen wurde.

Anlass genug, den Fragen nachzugehen: Könnte das stimmen, dass in dieser real existierenden Kulturhauptstadt nichts los ist? Keine Kultur? Werden die Probleme der Stadt nicht thematisiert? Oder gar angepackt?

Die Freie Presse moniert, dass die Chemnitzer viel zu oft mit dem Auto fahren: sieben von zehn erledigen ihre Einkäufe für den täglichen Bedarf mit dem Wagen. Einmal die Pferdestärken losgebunden, treten sie nach meiner Wahrnehmung das Gaspedal auch gern durch. Das hat wohl mit einer tief sitzenden Ungeduld zu tun. »Nu mache ma hinne«, knirscht der Sachse im zäher fließenden Straßenverkehr und wird »fuchdsch« (fuchtig). Täglich vermelden die unerträglichen Privatsender Straßensperrungen wegen schwerer Unfälle. Ob dazu auch das Bier beiträgt?

Hoch das Glas

Der gesamtdeutsche jährliche Bierkonsum ist nach Angaben des Sächsischen Brauerbundes seit dem Rekordjahr 1989 (!) von 142,7 Litern pro Kopf auf 106 Liter gesunken (der Deutsche Brauerbund spricht sogar nur von 88 Litern). Die Sachsen kippen noch immer 120 Liter pro Kopf – mehr als selbst ihre bayerischen Zechgenossen. Kein Zweifel also: »Kultur ist dein Bier«, wie die Werbepostkarte für das »Chemnitzer Kulturbier« textet, von dessen Verkauf auch die Kulturszene unterstützt wird. Das neu kreierte »Marx-Stadt«-Bier im Vertrauen erweckenden Holzbierkasten findet ebenfalls Anklang. Unübersehbare, leuchtend gelbe Bierdeckel vermiesen mit der gewissermaßen gegenkulturellen Kurzformel »Kein Bier für Rassisten!« rechten Fans des Chemnitzer FC den Genuss und proklamieren: »Fußball. Bier. Weltoffenheit.« Die Initiative »Chemnitz 2025« textet derweil auf einem eigenen Deckel »In Chemnitz ist das Glas halb voll«. Kultur kann auch in kleinen Formaten blühen.

Damit gibt sich die Kulturhauptstadt offenbar zufrieden. Marketingmätzchen sind einfacher, als sich den großen Problemfeldern zu widmen. Ein besonders weites: Das pauschale und klebrige Image einer Nazihochburg lässt vor Ort die vielen aufstöhnen, die keine Faschisten sind, aber immer noch in Schockstarre verfallen, sobald sie darauf angesprochen werden. Sie drücken das Thema lieber reflexartig weg. Das gilt auch für die Stadt selbst.

Dabei wäre es gerade hier denkbar einfach zu zeigen, dass es die Verbrechen der Deutschen waren, die einst die desaströsen Strafaktionen durch die alliierten Bombardements provoziert hatten. Diese Zerstörung prägt Chemnitz bis heute, und es scheint manchmal, dass die hier besonders schwierige Auferstehung aus Ruinen noch immer die Zuwendung an die Zukunft verhindert.

Letztes Jahr echauffierten sich CDU, FDP und AfD über die internationale Kunstausstellung »Gegenwarten« weil das »Peng!«-Kollektiv sie in deren Rahmen als Verbreiter der Hufeisenideologie kritisierte. Aktivitäten der Antifa sollen in einem Atemzug mit Naziterror genannt werden. Es ist ebenfalls bezeichnend, dass das gut gemachte Plakat »Chemnitz gemeinsam gegen die AfD« nur sehr selten und sehr einsam aushängt. Fußlahm textet die Industrie- und Handelskammer: »Chemnitz ist weder grau noch braun.« Deshalb fahre ich gern acht Kilometer mit dem Fahrrad zu »meinem« Konditor, der im Wettbewerb um das Angebot der leckersten sächsischen Kuchenspezialitäten »Eierschecke« und »Kirmeskuchen« um Nasenlängen vorn liegt: In seinem Firmenschild führt er tatsächlich das schöne Wort »weltoffen«! Alle anderen Kunden fahren mit dem Auto vor.

Ein offenes Wort

Gruppen von Fahrradfahrern sieht man im Stadtbild selten. Auch wegen der Radwege. Der Campus der Technischen Universität wurde an den Stadtrand verplant, anstatt die immer noch leerstehenden, denkmalgeschützten Industriekomplexe in zentraler Lage zu nutzen, aus denen Investoren noch keinen Profit schlagen konnten. Am nächsten Tag korrigiert mich die Freie Presse und berichtet, dass ein besonders Findiger doch noch eine Lösung gefunden hat für den irgendwie windigen »Rückbau« eines kleinen, denkmalgeschützten Restes Chemnitzer Industriegeschichte, der vom früheren »Deutschen Manchester« erzählen könnte.

Über das vergleichsweise offene Wort auf der Titelseite zu diesem zweiten Chemnitzer Großproblem – der Stadtplanung und dem Denkmalschutz – komme ich mit einer Stadtführerin ins Gespräch. Sie ist eine der auffällig vielen hochqualifizierten Frauen, die in den »neuen Bundesländern« im Kulturbereich tätig sind. Auch sie ist davon irritiert, dass der Investor und Generalunternehmer die Sheddachkonstruktion aus den 20er Jahren, das leitende und denkmalgeschützte Erkennungsmerkmal der Produktionshalle, abgerissen hat. Sollte dies wirklich vor oder auch nach Rücksprache mit allen beteiligten städtischen Stellen und – unvorstellbar – selbst mit der Denkmalpflege erfolgt sein, wie es der Bericht der Freien Presse nicht ausschließt? Das wäre ein Skandal, der die Frage nahe legt: War das vielleicht möglich, weil die Stadt hier selbst als »Ankermieter« und mit ihrem Kulturhauptstadt-»Welcome Center« mit im Boot ist? Das wunderbare Chemnitzer Kabarett stöhnt laut: »Orschwerbleede« (Ich werd’ verrückt).

Allerdings: Diesem Desaster steht auch das unübersehbare Engagement entschlossener Aktivisten gegenüber, die nicht mit Bierdeckeln, sondern mit vielen schwungvollen Aktivitäten auf den Plan treten. Ob ihr Anliegen Erfolg hat, entscheidet sich am Umgang mit den eingangs genannten neuralgischen Problemen. Chemnitz ist gewarnt: Der Titel einer Europäischen Kulturhauptstadt kann auch aberkannt werden.