Volksentscheid konsequent umsetzen

IPON Demonstration gegen Mietenwahnsinn (Berlin, Mai 2021)

Die Initiative »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« pocht auf Umsetzung des Volksentscheids als Kernpunkt in etwaigen Koalitionsverhandlungen von »Rot-Rot-Grün« nach der Abgeordnetenhauswahl in Berlin:

Angesichts der nun anstehenden Gespräche zwischen SPD, Grünen und der Partei Die Linke, besteht die Initiative »Deutsche Wohnen & Co. enteignen« auf die Umsetzung des gewonnenen Volksentscheids. Das Votum der Berliner:innen für die Vergesellschaftung aller großen profitorientierten Wohnungsunternehmen müsse sich zwingend im neuen Koalitionsvertrag wiederfinden. »Was jetzt kommen muss, ist eine verbindliche Zusage der Koalitionspartner, unmittelbar mit der Erarbeitung eines entsprechenden Gesetzes zu beginnen. Der Wille der Berliner Bevölkerung war mehr als deutlich – jetzt müssen Taten folgen!« so Carmel Fuhg, Sprecher der Initiative.

Die rechtliche Prüfung der Umsetzbarkeit sei dabei durch zahlreiche unabhängige Gutachten geprüft und positiv beschieden worden. Die Initiative verweist weiterhin auf einen bereits von ihr ausgearbeiteten Gesetzentwurf, der als Grundlage für eine entsprechende Erarbeitung durch die neue Regierungskoalition genutzt werden könne. »Eine erneute allgemeine Prüfung unseres Anliegens, wie von der SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey gefordert, entbehrt jeglicher Grundlage. Ein Bekenntnis zur Umsetzung des Volksentscheids wiederum würde angesichts der historischen Rolle der SPD bei Formulierung von Artikel 15 des Grundgesetzes eine deutliche sozialdemokratische Handschrift tragen«, so Fuhg weiter.

Die Initiative verweist weiterhin auf die große Zustimmung zum Volksentscheid bei Parteibasis und Wähler:innenschaft der nun verhandelnden Parteien. »Mehr als eine Million Berliner:innen haben für die Vergesellschaftung von Wohnungsunternehmen gestimmt. Unsere Forderung vereint weit mehr Stimmen hinter sich als jede Partei, sogar mehr als die einer möglichen ›rot-grün-roten‹ Koalition«, so Fuhg.

Verdi Berlin-Brandenburg erklärte am Donnerstag zum Personalmangel in der Berliner Verwaltung:

»Die Berliner Verwaltung braucht dringend Nachwuchs und neues Personal«, diese Erwartung formulierte die stellvertretende Verdi-Landesbezirksleiterin Andrea Kühnemann an die neu zu bildende Berliner Regierungskoalition. Seit Jahren warne die Gewerkschaft vor den sich abzeichnenden und teilweise schon bestehenden Personalengpässen bei Senat und Bezirken.

»Unsere Mahnungen und Warnungen sind leider bisher ungehört verhallt, das Sparen hatte Vorrang. Die dadurch entstehenden Probleme sind immer wieder unter den Teppich gekehrt worden«, so Kühnemann. Die Ursachen der Personalnot des Berliner öffentlichen Dienstes lassen sich in drei Felder einteilen. So gibt es zum Beispiel bei Bürgerämtern, dem IT–Dienstleister oder der Feuerwehr eine strukturelle Personalschwäche, die dazu führt, dass Leistungen nur eingeschränkt oder mit Abstrichen erbracht werden können. (…) Die zweite Kategorie betrifft zahlreiche Dienststellen, aus denen Personal ausgeschieden und aus Spargründen nicht wieder ersetzt wurde. (…) Das dritte Problem – der demographische Wandel – ist ebenfalls seit Jahren virulent, spitzt sich jetzt aber zu. In den nächsten drei Jahren werden weitere 30.000 Beschäftigte altersbedingt aus dem öffentlichen Dienst ausscheiden. (…)