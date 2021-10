IEA: Klimaziele rücken in weite Ferne

Paris. Die Umrüstung der Industrie auf die Nutzung erneuerbarer Energieträger verläuft nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) weltweit zu langsam. Die Investitionen auf dem Gebiet müssten in den nächsten zehn Jahren mehr als verdreifacht werden, um die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens von 2015 noch erreichen zu können, heißt es im am Mittwoch veröffentlichten Jahresbericht der IEA. »Etwa 70 Prozent dieser zusätzlichen Ausgaben müssen in Schwellen- und Entwicklungsländern getätigt werden«, erklärte Agenturchef Fatih Birol. (dpa/jW)