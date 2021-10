Kuba: Systemgegner beharren auf Demo

Havanna. Kubanische Systemgegner haben trotz eines Verbots der Regierung angekündigt, an Protesten Mitte November festhalten zu wollen. In einer Erklärung bei Facebook teilten die Organisatoren am Dienstag (Ortszeit) mit, am 15. November »zivil und friedlich« für ihre Rechte auf die Straße zu gehen. Zuvor hatte die Regierung die Proteste untersagt, weil sie klar die Absicht hätten, »einen Wechsel im politischen System Kubas herbeizuführen«. (AFP/jW)