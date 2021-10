Nordkorea: Lockerung von Sanktionen gefordert

Seoul. In Nordkorea herrscht nach UN-Angaben eine akute Hungersnot, die bei den physisch Schwächsten zum Tode führen könnte. Der UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechtsfragen, Tomas Ojea Quintana, fordert deshalb in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht, die UN-Sanktionen gegen Pjöngjang zu lockern. Die UN-Ernährungsorganisation FAO hatte vor drei Monaten erklärt, in Nordkorea würden in diesem Jahr 860.000 Tonnen Lebensmittel fehlen. Quintana forderte deswegen den UN-Sicherheitsrat auf, die gegen Nordkorea verhängten Sanktionen zu überprüfen und abzuschwächen, um die humanitäre und »lebenserhaltende« Hilfe zu vereinfachen. (AFP/jW)