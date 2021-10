Bund und Länder unterstützen Messen

Berlin. Bund und Länder unterstützten die Messewirtschaft in Deutschland angesichts anhaltender Coronarisiken mit einem neuen Sonderfonds. Wie das Bundeswirtschaftsministerium am Dienstag in Berlin mitteilte, sollen Vorbereitungskosten von Messen und Ausstellungen gegen das Risiko einer coronabedingten Veranstaltungsabsage abgesichert werden. Ziel ist es demnach, Anreize zu geben, damit Messen organisiert werden und dann auch stattfinden. Derzeit würden entsprechende Versicherungslösungen für Pandemierisiken am Markt nicht angeboten, hieß es. (dpa/jW)