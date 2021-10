Polizist soll Frau in Brand gesteckt haben

Neubrandenburg. In Mecklenburg-Vorpommern soll ein Polizist eine 69jährige Frau und ihre Tochter misshandelt und die 33jährige in Brand gesteckt haben, wobei auch die Wohnung Feuer fing. Wie die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg am Dienstag mitteilte, wurde der 56jährige in der Nacht zum Dienstag an seinem Wohnort festgenommen. Ihm wird versuchter Mord und schwere Körperverletzung vorgeworfen. Nachbarn hatten das elf Monate alte Kind der 33jährigen aus der Wohnung geholt und Rettungskräfte alarmiert. Die 69jährige und das Kind kamen in eine Klinik, die 33jährige wurde in eine Spezialklinik nach Berlin gebracht. (dpa/jW)