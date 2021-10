Paris kündigt Investitionen in Atomenergie an

Paris. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat einen 30 Milliarden Euro schweren Investitionsplan zur »wirtschaftlichen Modernisierung« des Landes präsentiert. Die Republik solle wieder stärker zu einem Industriestandort und einem Innovationsland werden, sagte Macron bei der Vorstellung des Plans »Frankreich 2030« am Dienstag in Paris. Der Plan ziele darauf ab, der französischen Wirtschaft die Möglichkeit zu mehr Wachstum über Innovationen zu geben. Investiert werden soll unter anderem in die Atomenergie mit der Entwicklung kleinerer Atomreaktoren, sagte Macron. (dpa/jW)