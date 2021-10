Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa Figur gesucht, die nicht sofort als Marionette Höckes erscheint: Der Thüringer AfD-Chef bei einer Kundgebung der rassistischen Pegida-Bewegung in Dresden (September 2021)

Rückzug oder Rausschmiss? Jörg Meuthen hat sich für erstere Variante entschieden, weil ihm die zweite unvermeidlich schien. So kann er sich zumindest selbst einreden, seine Entscheidung sei selbstbestimmt und gesichtswahrend. Dabei ist Meuthen seit zwei Jahren ein Getriebener, um den es von Monat zu Monat einsamer wurde. Parteien seien Beutegemeinschaften, heißt es oft. Meuthen konnte seinen Leuten jedoch keine Beute mehr versprechen – zu stark war der Gegenwind der organisierten völkischen Rechten in der Partei und zu mäßig die eigene strategische Fähigkeit, einen Gegenpol zum Höcke-Lager aufzubauen. Wer mit dem Rausschmiss von Andreas Kalbitz das Kriegsbeil ausgräbt, sollte über genug Truppenteile verfügen, um die erwartbaren Auseinandersetzungen bestehen zu können. Bei Meuthen war das von Anfang an und im zunehmenden Maße nicht der Fall. Insofern blieb ihm nur noch der Rückzug als letzter Ausweg.

Die bürgerliche Rechte der AfD hat sich in den letzten Jahren immer stärker den völkischen Ideologen der Partei angenähert. Das Eintauchen in ein faschistisches Milieu bleibt nicht ohne Auswirkungen auch auf die, die diesem Milieu nicht von Anfang an angehörten. Was gestern noch Attitüde im Wahlkampf war, wird heute zur Überzeugung. Meuthen sprach zwar die Bedenken von vielen in der Partei über den Rechtskurs an, er bot jedoch keine Lösung im Sinne eines alternativen Erfolgsweges.

Den bietet seit dem Wahltag Björn Höcke mit dem von ihm beschworenen »Thüringer Weg« an. Die Zahlen scheinen für Höcke zu sprechen, denn Erfolge fährt die AfD vor allem dort ein, wo die völkische Rechte stark ist. Insofern wäre die Kandidatur von Höcke für den Vorsitz folgerichtig und wünschenswert, würde sie die AfD doch auch für die letzten Verharmloser dahin rücken, wo sie längst steht. Und Höcke müsste endlich beweisen, was er bisher nur behauptet: dass eine völkisch-faschistische Partei auch bundesweit zweistellig werden und wachsen kann.

Aber so wird es wohl eher nicht kommen, denn auch der Parteirechten ist klar, dass mit einer Übernahme der Gesamtpartei größere Teile im Westen der Republik verschreckt werden könnten. So wird nach einem westlichen Klon für Tino Chrupalla gesucht werden – einer vom Flügel abhängigen Figur, die aber nicht sofort als Marionette Höckes erscheint. Rüdiger Lucassen aus NRW oder Peter Boehringer aus Bayern könnten solche Kandidaten sein. Wichtig ist: Es zeichnet sich niemand ab, vor dem Höcke und seine Leute Angst haben müssten.