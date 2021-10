Robert Jaeger/APA/dpa Sebastian Kurz (l.) und sein Nachfolger Alexander Schallenberg (beide ÖVP)

Die österreichische Innenpolitik ist in gewisser Hinsicht eine »ewige Wiederkehr des Gleichen«. Während viele Strafverfahren gegen Mitglieder der ersten rechten Koalition aus ÖVP und FPÖ (2000–2005) gerade erst zu Ende gehen, gibt es stetig mehr Ermittlungen gegen Beteiligte der zweiten ÖVP-FPÖ-Koalition – die ja im Mai 2019 in die Brüche ging, als ein feuchtfröhliches Video des damaligen Vize­kanzlers Heinz-Christian Strache (FPÖ) an die Öffentlichkeit kam. Darin plauderte er unter anderem über die Unterwerfung der Medien und die Finanzierung der herrschenden Politik durch einige Reiche.

Kanzler Sebastian Kurz präsentierte sich damals als Leidtragender und beendete die Koalition. Das Kabinett wurde dennoch per Misstrauensantrag abgesetzt, und es gab Neuwahlen – Kurz gewann und koalierte mit den Grünen. Jetzt, kaum zwei Jahre später, ist er zurückgetreten, weil die Korruptionsaffäre in seinem engsten Umfeld auch ihn erreichte. Die veröffentlichten SMS zeigen deutlich, mit welchen Methoden das »System Kurz« sich zuerst die eigene Partei unterwarf und dann ins Kanzleramt eingezogen ist.

Ihre Echtheit wurde selbst von Kurz nicht angezweifelt, und auch wenn juristisch gesehen die Unschuldsvermutung gilt, so war er als Kanzler politisch nicht mehr tragbar. Die Grünen machten zumindest das deutlich. Die ÖVP hielt ihm am Freitag noch die Stange, während im Hintergrund der Druck zunahm. Mit seinem »Zur-Seite-Treten« sollte die Koalition gerettet werden. Das österreichische Großkapital begrüßte den Schritt. Die Industriellenvereinigung pochte vor allem darauf, dass die sogenannte ökosoziale Steuerreform, die weder öko noch sozial ist, durchgebracht wird. Ein Sturz der Regierung hätte diese gefährden können.

Im Moment sieht es so aus, als ob Kurz nah an der Macht bliebe. Der neue Kanzler Alexander Schallenberg ist ein enger Vertrauter, die meisten seiner Mitarbeiter (viele davon ebenfalls einer möglichen Strafverfolgung ausgesetzt) sind weiterhin an den Schalthebeln, und er ist Klubobmann, also Fraktionschef. Aber vielleicht wird Kurz auch von der eigenen Partei Schritt für Schritt herausgedrängt. Letztlich ist ja jetzt bekannt, mit welchen Methoden er die ÖVP erst übernommen hatte.

Wie auch immer es mit ihm weitergeht, eines ist sicher: Eine fundamental andere politische Kultur, die die Verfilzung von politischer Führung, Kapital und Medien zumindest ein wenig auflöst, wird es nur geben, wenn sich Kräfteverhältnisse ändern – eine starke gesellschaftliche Opposition in Verbindung mit einer politischen Alternative links der Sozialdemokratie und der Grünen.