» Eine Partei ist kein Selbstzweck«

imago/Sammy Minkoff »Unser Einbruch liegt allein an uns«: Hans Modrow beim Bundesparteitag von Die Linke 2016 in Magdeburg

Eine Woche nach der Halbierung der Linke-Wählerschaft hat der Vorstand Ihrer Partei auf einer Klausur über das Wahldebakel geredet. Sie stellten danach die Vertrauensfrage, also den Vorsitz des Ältestenrates zur Disposition. Das sei, so der Kommentar in der jungen Welt, nur konsequent. Warum taten Sie das? Aus Verbitterung?

Nein, denn wenn ich Politik aus dem Bauch heraus machen würde, wie es viele Genossinnen und Genossen heute augenscheinlich tun, hätte es in der Vergangenheit mehr als einen Anlass gegeben, mich aus der Verantwortung zu stehlen. Ich habe in meiner politischen Arbeit zeitlebens rational entschieden, überlegt und geprüft, was politisch notwendig war. Und zwar nach Maßgabe der Grundsätze, die meine Partei verfolgt. Allerdings sehe ich aktuell keine Strategie, zumindest keine gesellschaftlich relevante. Außer vielleicht jener von einigen Funktionsträgern verfolgten, unbedingt regieren zu wollen.

Diese Strategie ist ja krachend gescheitert.

Was einige aber noch immer nicht begriffen zu haben scheinen. Obgleich die unterschiedlichen Zusammenschlüsse in der Partei konstruktiv und lebhaft die Ursachen der Niederlage diskutieren, ist der Prozess der Tiefenanalyse im Parteivorstand nach meinem Eindruck noch nicht in Gang gekommen. Aber vielleicht bin ich nur zu alt, um die kluge Politik zu begreifen, die sie dort machen.

Was ist dann der Grund, wenn Sie nicht verbittert sind?

Als Vorsitzender des Ältestenrates trage ich nicht nur Verantwortung für mich selbst, sondern auch für dieses Gremium und für die Partei. Ich erinnere an die Satzung des Ältestenrates, die der Geschäftsführende Parteivorstand am 21. Januar 2012 bestätigt hat und die unverändert gilt: »Der Ältestenrat berät aus eigener Initiative oder auf Bitte des Parteivorstandes zu grundlegenden und aktuellen Problemen der Politik der Partei. Er unterbreitet Vorschläge oder Empfehlungen und beteiligt sich mit Wortmeldungen an der parteiöffentlichen Debatte.« Die Liste unserer Stellungnahmen, Vorschläge und Empfehlungen ist lang, sie ist auf der Homepage der Partei auf mehreren Seiten nachzulesen. Allerdings wurden unsere Ratschläge weder diskutiert noch bei Entscheidungen beachtet. Es gab kaum Reaktionen. Daher stellt sich zwangsläufig die Frage nach der Sinnhaftigkeit dieses Rates.

Können Sie das mal konkret machen?

Der Ältestenrat hat auf dem Leipziger Parteitag im Juni 2018 vorgeschlagen, ein »Linkes Zukunftsprogramm Ostdeutschland« auszuarbeiten. Als nichts geschah, legten wir im Januar 2019 ein Papier vor, das auf die Defizite im Einigungsprozess hinwies und darauf, wie wir meinten, dass die Partei politisch reagieren sollte. Die jW hat diesen Anstoß am 5. Februar 2019 auf zwei Seiten veröffentlicht. Das Signal wurde ignoriert.

Das ist vergossene Milch. Was sind aktuelle Beispiele?

Wir gewannen bei der letzten Bundestagswahl fünf Direktmandate, jetzt waren es noch drei. Wir empfehlen dringend eine genaue Analyse, was in den sicher gewähnten Wahlkreisen passiert ist. Der Ältestenrat, nicht der Parteivorstand, hat Sören Pellmann in Leipzig deshalb bereits kontaktiert. Woran Petra Pau gescheitert sein könnte, las ich beispielsweise in der Berliner Zeitung am 7. Oktober. Horst Hommel aus Hellersdorf erklärte in einem Leserbrief, warum er zum ersten Mal nicht die Kandidatin der Linken in seinem Wahlkreis gewählt habe: »Von Frau Pau höre ich nur ›Mauermord‹ und ›Unrechtsstaat DDR‹, aber Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr ist in Ordnung. Wo ist die Friedenspartei geblieben? So lange wie man über Genderzeichen und andere akademische Erfindungen diskutiert und nicht den Klimaschutz mit den Umweltverbrechen der USA in den Kriegen in aller Welt in Verbindung bringt, so lange wird sich Die Linke selbst zerstören, denn ihr fehlen die Grundlagen einer linken Partei und der Kompass.«

In der dpa-Meldung über Ihren Schritt wird ein anonymer »Parteisprecher« mit dem Satz zitiert, »die Empfehlungen des Ältestenrates würden sehr wohl bei den Entscheidungen des Vorstandes berücksichtigt«.

Diese Aussage ist unzutreffend. Der unbekannte Genosse wird schon wissen, weshalb er seinen Namen verschwiegen hat.

Sie sprachen von Verantwortung …

Das ist eine Haltungsfrage. Wenn ich in eine Funktion gewählt, mit einer bestimmten Aufgabe betraut werde, muss ich sie mit aller Konsequenz wahrnehmen. Nicht um meinetwillen, sondern weil jene, die mich gewählt haben, dies auch erwarten. Oder ich darf die Verpflichtung gar nicht erst eingehen, wenn sie mich überfordert. 1972 sollte ich Kulturminister der DDR werden. Das habe ich abgelehnt, weil ich Ökonom war. Wenn jemand dennoch eine Funktion übernimmt, die seine Fähigkeiten oder seine Qualifikation übersteigt, dann sollte er oder sie mindestens so viel Charakter zeigen und nach erkennbarem Scheitern gehen.

Was, um es konkret zu machen, ist in dieser Partei seit Jahren schiefgelaufen?

Der Ältestenrat steht keineswegs unkritisch zur DDR, aber das hindert uns nicht, uns deutlich zu diesem Land, seinen realen Errungenschaften, zu seinen Bürgern und ihren Leistungen zu bekennen. Ein ähnlich dialektisches Bekenntnis zur DDR habe ich von der Führung der Partei bisher nicht vernommen. Auf wessen Schultern steht denn unsere Partei? Die PDS kam aus der SED, und Die Linke gäbe es nicht ohne das strukturelle und soziokulturelle Erbe der DDR. Dieses Potential wurde leichtfertig über Bord geworfen, weil es als Ballast empfunden wurde beim Ankommen. Darin passte man sich gern der westdeutschen Sicht, dem bürgerlichen Mainstream aller politischen Richtungen an. Man biederte sich geradezu an. Wozu? Es ist doch bemerkenswert, wenn selbst Angela Merkel am 3. Oktober in Halle erklärte, dass Menschen ihrer Generation und »Herkunft aus der DDR« sich immer wieder beweisen müssten, als sei »das Leben in der DDR irgendwie eine Art Zumutung« gewesen. Und sie forderte: »Wir brauchen Respekt vor den jeweiligen Biographien und Erfahrungen.« Gut, das hätte sie schon früher sagen und eine entsprechende Politik machen sollen, aber egal. Gilt im übrigen dieser Satz nicht auch für alle Mitglieder unserer Partei und deren Verhältnis zu unserer Geschichte und zu dem Land, aus dem wir kamen und das die westdeutschen Linken einst gestützt hat? Statt dessen gaben wir unsere Herkunft preis und buckelten auch noch vor den erklärten DDR-Gegnern. Wir unterschrieben jede noch so krude Behauptung, nur um koalieren und regieren zu dürfen.

Sie meinen also, dass die Ostidentität nicht nur offensiv verteidigt werden muss, sondern auch die sozialistische Tradition bewahrt und für eine gesellschaftspolitische Strategie eingesetzt werden sollte.

Genau das meine ich. Denn welchen Sinn hat eine linke Partei, wenn sie keine sozialistische Alternative verfolgte? Eine Partei ist doch kein Selbstzweck.

Sie sprechen damit auch über den Gebrauchswert der Partei Die Linke.

Eben. Nehme ich das Wahlresultat, ist er geringer als fünf Prozent. Nicht einmal jeder 20. Wähler in Deutschland scheint sie noch zu brauchen. Selbst Gregor Gysi, so hörte ich dieser Tage im Deutschlandfunk, fragt sich: »Man weiß gar nicht, wofür die Partei steht.« Wenn er es schon nicht weiß, wie sollen es dann die Wählerinnen und Wähler wissen? Aber ich pflichte ihm bei, wenn er fordert: »Sie muss die Ostidentität zurückgewinnen.« Unser Einbruch wurde weder von der Pandemie noch von taktischen Wählerwanderungen verursacht – er liegt allein an uns. Deshalb brauchen wir einen Neustart. Wir sollten uns bewusst sein: Wenn die Partei in Deutschland in der Bedeutungslosigkeit endet, hätte dies auch irreparable Folgen für die europäische Linke und für die Welt!

Müssen Köpfe rollen?

So würde ich es nicht nennen, aber bei der Ursachenanalyse stellt sich natürlich neben dem Grundsätzlichen auch die Frage nach der strategisch-politischen Führung des Wahlkampfes und wer diesen maßgeblich verantwortete.