»Polizei hat Eskalation zu verantworten«

Am 3. Oktober wurde ein Asylsuchender aus dem Sudan in Harsefeld im Landkreis Stade in Niedersachsen beim Einsatz in einem Flüchtlingswohnheim von einem Polizisten erschossen. Es ist nicht der erste Fall dieser Art. Im Landkreis wurde im August 2019 der damals 19jährige Afghane Aman Alizada in seiner Wohnung mit fünf Schüssen bei einem Polizeieinsatz getötet. Was ist dort bei der Polizei los?

Das gilt es jetzt genau zu untersuchen. Wir kritisieren beim Verfahren im Todesfall von Aman Alizada, dass die Staatsanwaltschaft schnell zum Ergebnis kam, der Polizist habe »glasklar« in Notwehr gehandelt. Deshalb kam es bisher nicht zur Anklage und aussagekräftigen Untersuchung vor Gericht. Dass die Situation so eskalieren konnte, hat aus unserer Sicht die Polizei zu verantworten. Auch im neuen Fall wollen wir die Frage der Verantwortung untersuchen. Der Sudanese war durch vier Schüsse in den Bauch getroffen worden. Warum gibt es keine andere Möglichkeit, einen psychisch kranke Person zu stoppen, als tödliche Schüsse abzugeben? Hätten nicht zuvor Vorkehrungen getroffen werden können? Wenn jemand psychisch instabil ist, wäre die Einbindung des sozialpsychiatrischen Dienstes naheliegend. Offenbar hat es in beiden Fällen nicht ausreichend Unterstützung gegeben, diese Personen psychisch zu stabilisieren. Auch beim neuerlichen Vorfall war keine psychologische Fachkraft vor Ort, um deeskalierend zu wirken.

Handelt es sich um strukturelle Polizeigewalt aufgrund von ­Rassismus?

Man muss es als Möglichkeit in Erwägung ziehen: Bestimmte Bilder im Kopf von Polizisten könnten eine Rolle spielen, warum sie in diesen Fällen vielleicht aggressiver gehandelt haben, als sie es bei deutschstämmigen Menschen getan hätten. Dies nachzuweisen ist allerdings schwierig. Rassismus gibt es bei der Polizei wie auch in der ganzen Gesellschaft. Zumal in einer sogenannten Gewaltorganisation oftmals konservativere Einstellungen herrschen. Bekanntermaßen verstärken dort rechte Netzwerke die Tendenz zu rassistischen Haltungen häufig. Deshalb ist die Polizei auch in besonderem Maße in der Verantwortung, den eigenen Rassismus zu reflektieren und sich fortzubilden.

Es gab weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Polizeieinsätzen in Norddeutschland: Vergangenen Freitag starb ein 39jähriger in Hannover nach dem Einsatz eines Tasers; im März kam Qosay Khalaf nach einer Kontrolle im Polizeigewahrsam in Delmenhorst zu Tode; im Juni 2020 Mohammed Idrissi in Bremen.

Möglicherweise muss man davon ausgehen, dass »Racial Profiling« vorlag, also Menschen allein aufgrund ihres Erscheinungsbildes oder ethnischer Merkmale polizeilich kontrolliert wurden. Junge Leute und deren Initiativen berichten uns öfter davon.

Wird zu wenig politisch verantwortlich gehandelt?

Das niedersächsische Innenministerium, geführt von Boris Pistorius (SPD), geht immer wieder von Einzelfällen aus, ist nicht bereit, strukturell etwas zu ändern. Man neigt dort dazu, sich grundsätzlich schützend vor die Polizei zu stellen, statt für Transparenz zu sorgen. Nach dem zweiten Fall tödlicher Schüsse auf einen psychisch Kranken gibt es erst recht Handlungsbedarf. Wir befürchten aber, dass das Innenministerium meint, in der Hinsicht schon genug getan zu haben.

Was geschieht konkret?

Am Dienstag findet zum Thema »Gewalterfahrungen von Migrantinnen und Migranten durch die Polizei« eine Anhörung der beim Landtag angesiedelten »Kommission zu Fragen der Migration und Teilhabe« statt. Gehört werden verschiedene Organisationen, auch wir vom Flüchtlingsrat. Racial Profiling muss verboten werden, und es ist eine Studie dazu zu erstellen. Wir brauchen eine unabhängige Beschwerde- und Ermittlungsstelle, damit die Polizei nicht gegen sich selbst ermittelt, Klagen nicht bei der Staatsanwaltschaft hängen bleiben.