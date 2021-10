Rückgang der Verkäufe von Autos nach England

Berlin. Ein starker Rückgang im Autogeschäft hat den deutsch-britischen Warenaustausch seit dem »Brexit«-Votum verringert, meldete dpa am Sonntag. Der »Autofaktor« sei eine wichtige Ursache dafür, dass Großbritannien in diesem Jahr zum ersten Mal seit 1950 aus den Top ten der wichtigsten deutschen Handelspartner rutschen könnte, stellte die bundeseigene Gesellschaft Germany Trade and Invest (GTAI) in einer Analyse fest. Der Warenaustausch mit Autos und Kfz-Teilen brach seit 2016, dem Jahr des »Brexit«-Referendums, im Durchschnitt um 12,3 Prozent pro Jahr ein. Das ist mehr, als der gemeinsame Außenhandel insgesamt nachgab. (dpa/jW)