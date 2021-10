Gesundheit statt Profite

Florian Boillot

Die Betreuung von zwei bis vier Geburten pro Hebamme gleichzeitig – das ist mittlerweile an der Tagesordnung. Gegen die Arbeitsbelastung im Gesundheitswesen und mickrige Löhne gingen nach Angaben der Berliner Krankenhausbewegung am Sonnabend 5.000 Menschen in der Hauptstadt auf die Straße. Sie unterstützten damit die Forderungen der Beschäftigten der kommunalen Kliniken Charité und Vivantes nach einem Tarifvertrag Entlastung und die der Kollegen der Tochtergesellschaften nach einer besseren Bezahlung. (jW)