Unbefristete Stelle gesucht

imago images/Schöning Der Hochschulunterricht findet ab diesem Wintersemester nicht mehr digital statt, geleistet wird er weiterhin von prekär Beschäftigten

Die Hochschulen in Deutschland werden als Arbeitsorte immer bedeutsamer. Im vergangenen Jahr waren etwa drei Prozent mehr Menschen dort beschäftigt als im Vorjahr, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag mit. Doch im wissenschaftlichen Bereich sind die Hochschulen auch weiterhin durch prekäre Arbeitsverhältnisse geprägt; auch die Zahl von Frauen in leitenden Positionen steigt nur langsam.

Zum Jahresende 2020 waren an deutschen Hochschulen und Hochschulkliniken insgesamt rund 759.000 Personen beschäftigt, was einem Plus von 2,9 Prozent gegenüber 2019 entspricht. Mit vier Prozent stieg besonders deutlich die Zahl der Beschäftigten in den nichtwissenschaftlichen Bereichen wie Verwaltung, Bibliothek, technischer Dienst und Pflegedienst. Im wissenschaftlichen Bereich fiel der Beschäftigungszuwachs mit zwei Prozent entsprechend geringer aus.

Zwar stellten Frauen mit 54 Prozent die Mehrheit am gesamten Hochschulpersonal, doch im wissenschaftlichen Bereich waren sie mit 40 Prozent in der Minderheit. Von den rund 49.000 hauptberuflichen Professoren sind lediglich 26 Prozent Frauen. Je nach Fächergruppe variierte ihr Anteil: In den Ingenieurswissenschaften hatten nur 14 Prozent von ihnen einen Lehrstuhl inne, bei den Geisteswissenschaften dagegen rund 40 Prozent.

Die hochschulpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, Nicole Gohlke, forderte deshalb am Freitag eine Frauenquote für die Wissenschaft. »Wir sind an den Hochschulen meilenweit von einer Geschlechtergerechtigkeit entfernt«, sagte sie. Der Trichtereffekt in der Wissenschaft benachteilige vor allem Frauen. Gehe es in diesem Schneckentempo weiter, dann »werden die Professuren erst im Jahr 2060 paritätisch besetzt sein«. Aber nicht nur bei den Professoren gebe es zu wenige Frauen, sondern auch bei den wissenschaftlichen Mitarbeitern. Dort steige ihr Anteil jährlich nur um 0,35 Prozent. Deshalb müsse die Einführung einer 50prozentigen Frauenquote schneller kommen, »damit die Chancengleichheit für die heutigen und kommenden Generationen von Studentinnen und Wissenschaftlerinnen garantiert wird«.

Prekäre Arbeitsbedingungen an den Hochschulen werden schon seit längerem diskutiert. Im Kurznachrichtendienst Twitter machte sich der wissenschaftliche Nachwuchs Luft; unter dem Hashtag »#IchbinHanna« machten Betroffene darauf aufmerksam, dass es für viele kaum Perspektiven auf eine Daueranstellung in der Wissenschaft gibt. Das liegt unter anderem daran, dass Hochschulen immer stärker auf Drittmittel angewiesen sind und nur zeitlich befristete Projekte bearbeiten.

Die »rot-rot-grüne« Landesregierung in Berlin hatte versucht, die Situation an den Hochschulen der Hauptstadt zu ändern. Kurz vor Ablauf der Wahlperiode hatte der Berliner Senat ein neues Hochschulgesetz verabschiedet, mit dem zentrale Punkte aus der Koalitionsvereinbarung aus dem Jahre 2016 umgesetzt werden sollten. Die Bildungsgewerkschaft GEW und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi begrüßten diese in einer gemeinsamen Erklärung als »sichtbare Meilensteine« – die Hochschulen dagegen treten auf die Bremse.

Michaela Müller-Klang, bei Verdi in Berlin für Wissenschaft und Forschung zuständig, wies darauf hin, dass immer wieder Wissenschaftler Deutschland verlassen, weil sie anderswo attraktivere Arbeitsbedingungen vorfinden. »Auch deshalb muss die Arbeit an unseren Hochschulen attraktiver werden, nicht zuletzt durch eine Erhöhung der Anzahl unbefristeter Arbeitsverträge«, sagte sie. Die Aufgabe sei nun, die neuen Regelungen aus dem Gesetz umzusetzen.

Die Hochschulen scheinen indessen nicht begeistert zu sein von den neuen Vorgaben. Wie die GEW Ende September mitteilte, haben sowohl die Humboldt-Universität als auch die Freie Universität beschlossen, vorerst keine promovierten wissenschaftlichen Mitarbeiter einzustellen und bestehende Verträge nicht zu verlängern. Der Hintergrund dieser Entscheidung sei, dass solchen Mitarbeitern unter bestimmten Voraussetzungen eine unbefristete Weiterbeschäftigung zugesagt werden muss. Die Gewerkschaft beschuldigt nun die Universitäten des Landes, das Ziel zu torpedieren, für mehr Dauerbeschäftigung im akademischen Mittelbau zu sorgen. »Viele wissenschaftliche Mitarbeiter, die fest mit einer Vertragsverlängerung oder einer Einstellung rechnen, werden von den Entscheidungen völlig überrumpelt und kurzfristig ihrer Lebensgrundlage beraubt«, heißt es in der GEW-Erklärung.