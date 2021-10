Vivantes-Töchter: Es wird wieder verhandelt

Berlin. Die ins Stocken geratenen Tarifverhandlungen zwischen Vivantes-Tochterunternehmen und Verdi werden fortgesetzt. Unter der Leitung des früheren brandenburgischen Ministerpräsidenten Matthias Platzeck seien Rahmenbedingungen und Leitlinien für eine Fortsetzung der Gespräche am 14. Oktober 2021 abgesteckt worden, teilte Verdi am Freitag mit. Teil dieser Vereinbarung sei, dass der Streik am Verhandlungstag ausgesetzt werde. (jW)