Staatsdienst ohne Diener

Bernd von Jutrczenka/dpa Die Beschäftigten der Länder verlangen eine monetäre Wertschätzung für die gestiegene Arbeitsbelastung (Berlin, 8.10.2021)

Zwölf Prozent der Deutschen halten die Gewerkschaftsforderungen bei der diesjährigen Tarifrunde für den öffentlichen Dienst der Länder sogar für zu niedrig. Darauf wies der Chef des Beamtenbundes (DBB), Ulrich Silberbach, am Freitag hin und bezog sich dabei auf eine aktuelle Forsa-Umfrage.

Am Freitag haben die Gespräche für die Beschäftigten der Länder begonnen. Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes, Verdi und DBB, fordern für sie unter anderem eine Erhöhung der Tabellenentgelte um fünf Prozent, mindestens aber um 150 Euro monatlich. Für das Gesundheitswesen verlangen sie mindestens 300 Euro. Auszubildende, Studenten und Praktikanten sollen 100 Euro mehr im Monat bekommen. Angesichts einer Inflation von mehr als vier Prozent sind das keine überhöhten Forderungen. Immerhin 54 Prozent derjenigen, die vom Meinungsforschungsinstitut Forsa befragt wurden, finden sie angemessen. »Addiert ist das eine Zwei-Drittel-Mehrheit«, erklärte Silberbach.

Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) nimmt zu derartigen Ansprüchen naturgemäß eine andere Position ein. In der Pandemie seien »große Ausgaben« getätigt worden, »um das Gesundheitswesen zu stärken, die Wirtschaft zu stützen, Kommunen unter die Arme zu greifen und den Bürgern zu helfen«, erklärte der Vorsitzende der TdL, der niedersächsische Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU), bereits am 26. August, nachdem die Gewerkschaften ihre Forderungen für 2021 vorgestellt hatten. Die Haushalte der Länder würden durch derartige Lohnerhöhungen mit rund 2,5 Milliarden Euro belastet. »Wenn man die von den Gewerkschaften geforderte Übertragung auf die Beamten mitrechnet, hätte das für die Länder sogar Mehrausgaben von rund 7,5 Milliarden Euro zur Folge.« Gleichzeitig kämen aber »strukturelle Steuermindereinnahmen auf uns zu«, klagte Hilbers stellvertretend für seine Kollegen aus den anderen Bundesländern. »Gerade in Krisenzeiten« müsse »sich der Staat seine Handlungsfähigkeit bewahren«. Bei einem Personalkostenanteil von rund 50 Prozent am Steueraufkommen sei da »wenig Spielraum«.

Auch für Verdi ist das Argument der leeren Kassen nicht neu: Weil hohe Milliardenbeträge zur Bekämpfung der Pandemie aufgewendet werden müssen, heißt es auf der Internetseite der Gewerkschaft, sei nun für die Beschäftigten nichts mehr da. Aus Sicht von Verdi ist es eine »politische Frage und kein Sachzwang«, wofür Geld da ist und ausgegeben wird.

Bei rund einer Million Landesbeschäftigten – mit Ausnahme der hessischen, für die separat verhandelt wird – und 1,4 Millionen Beamten sowie einer Million Versorgungsempfängern, die von den Verhandlungen betroffen sind, läppern sich die Kosten zusammen. Und dabei mangelt es überall an Personal. »Wenn mehr als 300.000 Beschäftigte fehlen, Altersabgänge im Millionenbereich anstehen, während eine Pandemie und deren Folgewirkungen sowie die digitale Transformation der Verwaltung zu bewältigen sind, kann ich mich nicht vor diejenigen, die das wuppen müssen, hinstellen und ihnen sagen: ›Es gibt nix‹«, erklärte die Vorsitzende der DBB-Jugend, Karoline Herrmann, am Freitag. Wenn der »Nachwuchs kein attraktives Angebot mit spürbaren Perspektiven bekommt«, stehe der »Staat ganz schnell alleine da«, so Herrmann. Die DBB-Jugend fordert daher nicht nur die Erhöhung der Azubivergütung um 100 Euro monatlich, sondern auch »ein Wiederinkraftsetzen der Regelung zur Übernahme der Auszubildenden nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung«.

Mehr Sorgen bereitet Verdi die Ansage der kommunalen Arbeitgeber, den »Arbeitsvorgang« neu definieren zu wollen. Das sei eine schwerwiegende Kampfansage, die das gesamte Eingruppierungssystem betreffe. Im Endeffekt könne das dazu führen, »dass alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst weniger Geld haben«, erklärte die Verdi-Tarifkoordinatorin für den Bezirk Berlin-Brandenburg, Astrid Westhoff, gegenüber jW.

Hintergrund ist ein Urteil des Bundesarbeitsgericht vom 9. September 2020. Eine Justizfachangestellte hatte dagegen geklagt, dass ihre Arbeit in elf Arbeitsvorgänge unterteilt wurde und auf dieser Grundlage vom Land Berlin eine Eingruppierung in die Entgeltgruppe 6 vorgenommen wurde. In erster Instanz scheiterte die Klägerin. Auch die Berufung hatte keinen Erfolg. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat deren Revision hingegen als begründet angesehen. Alle Tätigkeiten in ihrer Serviceeinheit seien der Klägerin einheitlich zugewiesen und führten zu einem Arbeitsergebnis. Deshalb stellten sie nur einen Arbeitsvorgang dar. Ob es sich dabei um »schwierige Tätigkeiten« handelt oder nicht, sei dabei unerheblich. Nach Ansicht des BAG erfüllte die Klägerin damit die Anforderungen der TVL-Entgeltgruppe 9 a.

Die Kriterien, wonach Eingruppierungen vorgenommen werden, möchten die Landesregierungen nun gern verhandeln. TDL-Vorsitzender Hilbers beteuert: »Keiner will den Beschäftigten in die Tasche greifen. Wir wollen lediglich, dass dem ursprünglich mit den Gewerkschaften Vereinbarten wieder Geltung verschafft wird.« Die erste Verhandlungsrunde endete am Freitag ohne Ergebnis.