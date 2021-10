Schlichtung am Bau unterbrochen

Berlin. In Berlin ist die Schlichtung im Tarifstreit am Bau in der Nacht zum Freitag unterbrochen worden. Der Chef der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU), Robert Feiger, erklärte, es habe in den »schwierigsten Verhandlungen seit Jahren lediglich eine leichte Annäherung« gegeben. Die Gespräche sollen am kommenden Mittwoch unter Leitung des Bundessozialgerichtspräsidenten Rainer Schlegel fortgesetzt werden. Wird keine Einigung erzielt, dürfte es zum ersten Mal seit 2002 zu einem bundesweiten Arbeitskampf am Bau kommen. (Reuters/jW)