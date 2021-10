NRW: Ausschuss für Flutkatastrophe tagt

Düsseldorf. Im nordrhein-westfälischen Landtag hat am Freitag ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe seine Arbeit aufgenommen. Das Gremium soll mögliche Versäumnisse und Fehleinschätzungen der NRW-Landesregierung und ihr unterstellter Behörden beim Hochwasser im Juli untersuchen. Die 13 Ausschussmitglieder kamen am Freitag nach dem Plenum zu einer konstituierenden Sitzung zusammen. Im Juli waren bei verheerenden Überschwemmungen in NRW und Rheinland-Pfalz 181 Menschen ums Leben gekommen. (dpa/jW)