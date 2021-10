Berlin: Nachwahlen nicht ausgeschlossen

Berlin. Der Innensenator von Berlin, Andreas Geisel (SPD), wollte am Freitag mögliche Nachwahlen in bis zu drei Wahlkreisen oder einzelnen -bezirken nicht ausschließen. Bei einigen Erststimmenabgaben zur Abgeordnetenhauswahl sei der Abstand zwischen Kandidierenden so gering, dass falsche Wahlzettel oder unterbrochene Wahlen mandatsrelevant gewesen sein könnten, so Geisel. Die Wahl müsse trotz der Pannen aber wohl nicht großflächig wiederholt werden. Am Wahltag war es in Berlin in vielen Wahllokalen zu Unregelmäßigkeiten und Pannen gekommen. (dpa/jW)