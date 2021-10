Verdacht auf Neonazis im »Wachbataillon«

Berlin. Im »Wachbataillon«, einer bei Staatsbesuchen mit alten Wehrmachtskarabinern paradierenden Vorzeigeeinheit der Bundeswehr, hat sich offenbar eine Neonazigruppe gebildet. Wie Spiegel online am Freitag berichtete, habe ein Zeuge in internen Untersuchungen des Verteidigungsministeriums angegeben, innerhalb der zweiten Kompanie des Bataillons habe sich eine »völkische und teils rechtsextreme Gruppe« von mindestens sechs Soldaten gebildet, die sich als »Wolfsrudel« bezeichnen soll. Es habe menschenverachtende Aufnahmerituale und rassistische Beschimpfungen gegeben. Ein Ministeriumssprecher sagte am Freitag, eine besonders auffällige Gruppe sei aus dem Protokollardienst entfernt, Vorgesetzte von ihren Funktionen entbunden worden. (AFP/jW)