Teilsieg errungen

Es ist ein Etappensieg für Unterstützerinnen und Unterstützer des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch in den USA: Ein Gericht in Texas hat das reaktionäre Abtreibungsgesetz des Bundesstaats vorübergehend gestoppt. Es gab am Mittwoch abend (Ortszeit) einer Klage der US-Regierung von Präsident Joseph Biden statt, die den Bundesstaat wegen des strikten Gesetzes verklagt hatte. »Dieses Gericht wird keinen weiteren Tag dieses anstößigen Entzugs eines solch wichtigen Rechts mehr zulassen«, erklärte Richter Robert Pitman. Das Weiße Haus begrüßte dessen Urteil als »einen wichtigen Schritt zur Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Rechte von Frauen im gesamten Bundesstaat Texas«, wie Sprecherin Jennifer Psaki erklärte.

In seinem 113seitigen Urteil wies Pitman darauf hin, dass die texanischen Behörden ein »beispielloses und aggressives System geschaffen haben, um ihren Bürgern ein bedeutendes und fest verankertes Verfassungsrecht vorzuenthalten«. Es hindere Frauen daran, »Kontrolle über ihr Leben auszuüben, in einer Art und Weise, die von der Verfassung geschützt« ist. Der Erfolg für die Gegner des Gesetzes könnte allerdings von nur kurzer Dauer sein – die republikanische Regierung von Texas kündigte umgehend Berufung gegen die einstweilige Verfügung des Gerichts an.

Das reaktionärste Abtreibungsgesetz der USA war Anfang September in Kraft getreten und verbietet Abbrüche ab dem Zeitpunkt, an dem der Herzschlag des Fötus festgestellt werden kann, also etwa ab der sechsten Schwangerschaftswoche. Viele Frauen wissen zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, dass sie schwanger sind. Selbst im Fall einer Vergewaltigung oder bei Inzest sieht das texanische Gesetz keine Ausnahmen vor. Für Empörung sorgt auch, dass nicht die texanischen Behörden die neuen Regelungen durchsetzen sollen, sondern Privatleute. Bürger werden ermutigt, Menschen anzuschwärzen, die sie verdächtigen, Frauen bei einem Abbruch nach der sechsten Woche geholfen zu haben. Neben Kliniken, die solche Eingriffe anbieten und deren Mitarbeitern könnte dies auch Verwandte oder einen Taxi­fahrer treffen, der eine Schwangere zur Klinik gebracht hat. Die Hinweisgeber erhalten im Falle einer Verurteilung 10.000 Dollar.

Am Wochenende hatten Zehntausende Menschen in mehr als 600 US-Städten gegen das texanische Abtreibungsgesetz demonstriert. Zu den Kundgebungen, die in allen 50 Bundesstaaten stattfanden, hatte ein Zusammenschluss von fast 200 Organisationen aufgerufen. In Washington zogen die Demonstrierenden vor das Oberste US-Gericht. Der Supreme Court wird sich bald mit einem erneuten Versuch befassen, das aktuelle Recht auf Schwangerschaftsabbrüche in den USA zu kippen. Für Anfang Dezember ist dort eine mündliche Verhandlung zu einem entsprechenden Rechtsstreit aus dem Bundesstaat Mississippi angesetzt, der ebenfalls von einem Republikaner regiert wird.

In dem Fall wird versucht, die wegweisende Entscheidung des Obersten Gerichts aus dem Jahr 1973 rückgängig zu machen, mit der Abbrüche landesweit für rechtens erklärt worden waren. Ein Gesetz in Mississippi, das bisher von Gerichten blockiert wurde, verbietet dies nach der 15. Schwangerschaftswoche. Der Bundesstaat verlangt inzwischen auch, die ­Su­preme-Court-Entscheidung im Fall Roe v. Wade aus dem Jahr 1973 generell zurückzunehmen.

Dabei ist es nicht das erste Mal, dass »Roe v. Wade« zu kippen droht – aber jetzt scheint die Möglichkeit so groß wie selten zuvor. Denn unter dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ist der Supreme Court durch dessen Neubesetzungen deutlich nach rechts gerückt. Das Gericht hat sich auch schon mit dem Gesetz aus Texas beschäftigt, wies aber einen Eilantrag gegen die dortige Regelung ab. Zwar hat es dabei nicht in der Sache an sich geurteilt, sondern verfahrensrechtliche Gründe angeführt. Viele fürchten aber, dass die Entscheidung erahnen lässt, wie das Gericht im Mississippi-Fall entscheiden könnte. (AFP/dpa/jW)