Nachschlag: Wahn oder Wissenschaft?

Sebastian Gollnow/dpa Gendern wirkt. Schwieriger ist es, herauszufinden, ob die Verwendung des Sternchens effektiver ist als etwa die Variante »Kolleginnen und Kollegen«

Denken wir anders, wenn wir anders sprechen? In seiner bewährten Wissenschaftssendung widmete sich Harald Lesch dem umstrittenen Gendern. Ist auch der Gedanke, dass die soziale Welt allein durch Sprache konstituiert wird, absurd falsch, lässt sich andererseits die Bedeutung von Sprache kaum kleinreden. Besonders bei Kindern wird der Weltzugang zuerst von Spiel und Sprache, erst viel später von Medien oder Arbeit geprägt. Den Effekt vom Gendern verdeutlichten Experimente: 500 Grundschulkindern wurden Berufe vorgestellt, die meisten davon »typisch männlich«. Einer Gruppe wurden sie dabei nur im generischen Maskulinum, der anderen Gruppe auch in gegenderten Varianten präsentiert (z. B. Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen). Tatsächlich trauten sich in der letzten Gruppe viel mehr Mädchen, solche Tätigkeiten als ihre Lieblingsberufe auszuwählen. Männlich geprägte Sprache befördert eine männlich geprägte Gesellschaft. Leider beantwortet uns das noch nicht die Frage, wie wir gendern sollen. (mp)