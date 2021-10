Bahn: EVG zieht nach

Gero Breloer/dpa

Die Mitglieder der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) können sich bei den Kollegen von der GDL für 1.100 Euro Coronaprämie bedanken. Nach drei Streikrunden hatte die kämpferischere Lokführergewerkschaft im September einen deutlich besseren Tarifabschluss erzielt als die EVG ohne Arbeitskämpfe ein Jahr zuvor. Ein großer Unterschied neben der Lohnerhöhung von 1,8 statt 1,5 Prozent war die Coronaprämie. Eine solche war von der EVG im Frühjahr 2020 zunächst auch gefordert worden, aus Rücksicht auf die Verluste des Staatskonzerns durch die Pandemie war die Gewerkschaft dann aber davon abgerückt.

Nach dem Erfolg der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer war EVG-Chef Klaus-Dieter Hommel dringend bemüht, mit Nachverhandlungen »so schnell wie möglich den Betriebsfrieden wieder her(zu)stellen«. Am Donnerstag konnte eine Einigung erzielt und damit die diesjährige Tarifrunde abgeschlossen werden. »Bis Februar 2023 sind Bahn-Streiks ausgeschlossen«, teilte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler daraufhin mit.

Neben besagter Coronaprämie hat die EVG in den Nachverhandlungen höhere Zulagen für Wohnen und Reisen erreichen können. Aus verbesserter Altersvorsorge wurde nichts. »Das Thema Betriebsrente« habe »noch nicht zufriedenstellend gelöst« werden können, räumte EVG-Vorstand Kristian Loroch nach dem Abschluss ein. Er vertröstete auf die nächste Runde: »Wir stellen uns schon jetzt auf eine harte Auseinandersetzung ab dem 1.3.2023 ein, in deren Verlauf wir deutliche Akzente für unsere Mitglieder setzen werden.«

Die GDL hatte ursprünglich für 185.000 Beschäftigte verhandeln wollen. Die Bahn brachte dagegen das Tarifeinheitsgesetz zur Anwendung, nach dem Verträge nur in Teilbetrieben mit der jeweiligen Gewerkschaftsmehrheit gelten. Laut Bahn hat die GDL diese nur in 16 von gut 300 Betrieben. Die GDL will diese Regelung jetzt zähneknirschend akzeptieren, bezweifelt aber, nur in 16 Betrieben die Mehrheit zu haben. Dies soll nun unter notarieller Aufsicht geklärt werden. Bliebe es bei 16 Betrieben, würde der GDL-Tarifvertrag für 8.000 Beschäftigte gelten. Der EVG-Vertrag käme bei 177.000 zum Zuge.

Wer beide Abschlüsse miteinander vergleiche, werde kaum Unterschiede feststellen, besänftigte Loroch die EVG-Mitglieder. »Die Verhandlungen waren schwierig, ein Arbeitskampf stellenweise nicht ausgeschlossen, letztlich konnten wir aber ein Ergebnis eigenständig am Verhandlungstisch erzielen. Am Ende sind es wir, die die Tarifrunde beenden.«

