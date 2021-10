Michael Kappeler/dpa

Noch am Wahlabend zauberte Christian Lindner ein »fortschrittsfreundliches Zen­trum« aus FDP und Grünen aus dem Hut. Und fügte am Mittwoch in den ARD-»Tagesthemen« hinzu, Union und SPD stünden »eher für den Status quo«. Die Verlierer, mit denen er sich nun herumquälen muss.

Lindners Zauber-»Zentrum« ist so echt, wie es der Trick mit dem Kaninchen aus dem Zylinder ist. Die da angeblich wie »Feuer und Wasser« (Annalena Baerbock) oder »eingeübte Gegner« (Robert Habeck) im laufenden Medienunsinn verkauft werden, haben weder programmatisch noch im politischen Alltag große Differenzen. Die Grünen legten in der seit 2002 auf den Weg gebrachten Armutsgesetzgebung unter dem Titel »Agenda 2010« ihr neoliberales Reifezeugnis ab und stellen in jeder Landesregierung unter Beweis, dass ihre Rhetorik zum Klimaschutz stets Geschwätz von gestern ist und sie nicht kümmert. Die FDP muss nach dem Glaubensbekenntnis »Der Markt regelt alles« nicht lange gefragt werden, das beherrschen ihre Mitglieder im Schlaf.

Also traf man sich lange vor dem Wahltag am 26. September im mehr oder weniger geheimen, wie nun die hauptstädtische Klatschpresse berichtet, und dürfte das Grundsätzliche bis dahin geregelt haben. Das Ergebnis der Wahl stand ja weitgehend fest. Als »Schnittmengen« werden nun vermeldet: Die FDP will die Bevölkerung durch höhere Energiepreise schröpfen, die Grünen auch. Die sogenannten Liberalen wollen kein Verbot von Verbrennermotoren, den Grünen fällt der Verzicht leicht: VW-Chef Herbert Diess verkündete am Tag nach der Wahl, der Verbrenner falle sowieso weg.

Dabei soll aber der Profit gesteigert werden. Über diesen obersten Grundsatz jeder Bundesregierung herrscht im »Zentrum« Konsens. Die FDP will das mit Steuersenkungen, die Grünen angeblich mit -erhöhungen für Spitzenverdiener erreichen. Keine Hürde: Herauskommen müssen Investitionen, Investitionen und noch mal Investitionen. Finanziert aus der Staatskasse, sagen BDI und progressives Zentrum. Selbstverständlich auf Kosten der arbeitenden Mehrheit. Der Spiegel zitiert den grünen Verhandler Oliver Krischer: Über die »Entfesselung« des deutschen Kapitals wollten beide Parteien »unser gemeinsames Ziel erreichen«. Das Hamburger Nachrichtenmagazin sieht mit Lindners »Zentrum« schon das nächste »Wirtschaftswunder« dämmern. Mehr euphorische Harmonie zwischen Berliner Polit- und Medienpersonal, Banken- und Industrieverband war selten.

Die Grünen haben noch die Vermögenssteuer im Programm? Selten so gelacht. Der Spiegel gibt den neuen Finanzminister Baden-Württembergs, Danyal Bayaz, wieder: Seine Finanzbeamten seien gut beschäftigt, falls »sie jetzt auch noch jährlich Oldtimer zählen und Picassos bewerten müssen, wäre das gar nicht zu leisten.«

Fehlt allein der Kanzler. Fürs »Zentrum« gilt: Ist die Linie klar, entscheidet der Kader an der Spitze nichts Entscheidendes.