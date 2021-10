Mehr als »Meinungsaustausch«

Jörg Carstensen/dpa Der Anwalt Ahmed Abed vertritt die Kläger im Prozess vor dem Verwaltungsgericht (Berlin, 7.10.2021)

Vor dem Verwaltungsgericht Berlin begann am Donnerstag der Prozess um eine Klage der Gruppe »Bundestag 3 für Palästina« (BT3P) gegen die Resolution zur Ächtung der internationalen Kampagne »Boycott, Deinvestment, Sanctions« (Boykott, Deinvestitionen und Sanktionen, kurz BDS) des Bundestags vom Mai 2019. Die Kammer begann am Donnerstag zunächst mit der Anhörung der Prozessparteien. Ein Ergebnis der Verhandlungen lag zu jW-Redaktionsschluss noch nicht vor.

Der beklagte Bundestagsbeschluss verurteilt die weltweite BDS-Kampagne als antisemitisch. Die Kampagne versucht, mittels Boykotts, Desinvestitionen und Sanktionen Druck auf die israelische Regierung aufzubauen und derart ein Ende der Besatzung der palästinensischen Gebiete zu erwirken. Die Gruppe BT3P sind nach Eigendarstellung »die jüdisch-palästinensisch-deutschen Aktivist*innen« Judith Bernstein, Amir Ali und Christoph Glanz. Vertreten werden die drei durch den Berliner Anwalt Ahmed Abed, der bereits mehrfach erfolgreich gegen Grundrechtseinschränkungen im öffentlichen Raum im Kontext der BDS-Kampagne geklagt hat. Die BT3P wollen erwirken, dass der Bundestagsbeschluss in vollem Umfang für nichtig erklärt wird.

Die Klageschrift führt Dutzende Fälle auf, in denen unter Berufung auf den Bundestagsbeschluss Grundrechte verletzt wurden; auch in der Verhandlung wurden mehrere die Kläger betreffende Fälle vorgetragen. So wurden pro-palästinensischen Gruppen etwa in Frankfurt am Main, Berlin, München, Freiburg und Auftrittsverbote erteilt, öffentliche Räume für Veranstaltungen vorenthalten sowie Finanzierungen gestrichen. Die BT3P sehen daher aufgrund der Anti-BDS-Resolution ihre Persönlichkeitsrechte, ihre Meinungsfreiheit sowie ihre Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit verletzt.

Die Anwälte der Beklagten argumentierten dagegen, der Beschluss betreffe keine Personen, sondern lediglich Sachfragen. Außerdem handele es sich bei der Resolution lediglich um einen »Meinungsaustauch«.

Angesichts der Vielzahl an vorgebrachten Fällen verletzter Persönlichkeitsrechte ist die Argumentation der Beklagten fragwürdig. Da die Resolution die explizite Handlungsaufforderung an »Länder, Städte und Gemeinden und alle öffentlichen Akteurinnen und Akteure« enthält, sich der Haltung des Bundestages anzuschließen und entsprechenden Gruppen etwa öffentliche Räume zu verwehren – liegt wohl mehr als ein bloßer »Meinungsaustausch« vor.

Der Bundestagsbeschluss sei »verfassungswidrig und antidemokratisch«, erklärte Anwalt Ahmed Abed am Donnerstag gegenüber jW, er greife »ohne jegliche Gesetzesgrundlage in unsere demokratischen Grundfreiheiten« ein. Die Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags urteilten in einem Rechtsgutachten vom Dezember 2020 über ein mögliches Gesetz, das den Inhalt der Resolution enthalten würde: »Ein derartiges Gesetz wäre nicht mit dem Grundrecht auf Meinungsfreiheit zu vereinbaren und daher verfassungswidrig.«

Sollten die BT3P mit ihrer Klage am Verwaltungsgericht scheitern, werde sich die Gruppe »durch alle nationalen Instanzen klagen und zur Not bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) ziehen«, so Kläger Glanz am Donnerstag zu jW. Die Bedeutung des Prozesses geht über die bundesdeutschen Grenzen hinaus und kann deshalb in einen internationalen Kontext gestellt werden. Denn auch in anderen westlichen Ländern gibt es Versuche der Kriminalisierung der BDS-Kampagne und vergleichbare juristische Kämpfe gegen diese Diffamierungen. BT3P ist im Austausch mit Gruppen in Frankreich, Großbritannien und den USA.

So sind französischen BDS-Aktivisten aufgrund einer öffentlichen Boykottaktion gegen israelische Waren 2009 und 2010 im elsässischen Mülhausen wegen »Hassverbrechen« verklagt worden. Die Gruppe wurde bis zum Obersten Gerichtshof verurteilt, bis 2020 der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Urteile schließlich revidierte und dem französischen Staat Schadensersatzzahlungen auferlegte. »Die Durchhaltekraft der französischen Freundinnen und Freunde ist für uns inspirierend!« erklärten die BT3P am Donnerstag gegenüber jW, und sehen sich durch den juristischen Erfolg der französischen Initiative bestärkt für ihren eigenen Fall.